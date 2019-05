Cine este castigatorul Eurovision 2019 Cine este castigatorul Eurovision 2019 Duncan Laurence se afla in fruntea clasamentului pronosticurilor inainte de finala Eurovision de sambata seara. La finalul concursului, insa, judecand dupa voturile juriilor de specialitate, marea invingatoare parea sa fie reprezentanta Macedoniei de Nord, Tamara Todevska. Clasamentul final s-a dat insa peste cap odata ce a fost anutat votul publicului din fiecare tara. Astfel se face ca Olanda a acumulat in final cele mai multe puncte urcand pe locul 1 si devansand tari precum Suedia, Italia, Macedonia de Nord sau Elvetia. Duncan Laurence a impresionat publicul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Olanda s a clasat pe primul loc cu 492 de puncte, urmata de Italia, cu 465 de puncte si Rusia, cu 369 de puncte.Castigatorul a fost ales in urma voturilor juriilor de specialitate si fanilor din tarile participante. Ca in fiecare an, fanii si au exprimat optiunea prin SMS sau prin intermediul aplicatiei…

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei, nu s-a calificat in finala concursului Eurovision. Nu a trecut de aceasta semifinala nici Anna Odobescu, reprezentanta Republicii Moldova din acest an. In semifinala de joi seara au intrat in concurs artisti din Armenia, Irlanda, Moldova, Elvetia, Letonia, ROMANIA,…

- Inca un an in care nu ne mai facem griji ca ar trebui sa organizam Eurovision, pentru ca nu ne intalnim cu finalistii Eurovision pe scena. Este al doilea an consecutiv cand Romania rateaza calificarea in finala Eurovision 2019. Macedonia de Nord a fost prima finalista anunțata, urmata de Olanda, Albania,…

