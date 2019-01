Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi seara, la Antena 3, membrii PSD si-ar dori ca Liviu Dragnea sa fie candidatul la prezidentiale, dar ca decizia se va lua dupa 15 februarie.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca membrii PSD si-ar dori ca Liviu Dragnea sa fie candidatul la prezidentiale, dar ca decizia se va lua dupa 15 februarie. „Danut Cristescu si-ar dori sa fie Liviu Dragnea, dupa cum si-ar dori cateva sute de mii de membri. Noi am anuntat ca pe…

- Presedintele Consiliului Judetean Teleorman, Danut Cristescu, anunta ca PSD va merge in alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an cu Liviu Dragnea. El s-a aratat convins ca Dragnea va castiga. Intr-un interviu pentru Ziarul Teleormanul, Cristescu a tinut sa precizeze ca PSD va castiga zdrobitor…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, reactioneaza la anuntul facut de Danut Cristescu, presedintele CJ Teleorman, cu privire la faptul ca Liviu Dragnea ar urma sa fie candidatul social-democratilor la prezidentiale."Danuț Cristescu și-ar dori ca Liviu Dragnea sa fie candidatul, așa…

- PSD va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, anunta Danut Cristescu, presedintele Consiliului Judetean Teleorman. Candidatul PSD va fi chiar Liviu Dragnea, a declarat Cristescu, intr-un interviu...

- „Danuț Cristescu, colegul nostru, și-ar dori sa fie Liviu Dragnea candidatul. Noi am anunțat ca de abia pe 15 februarie incepem analiza unui material gigant. Am lansat catre romani o intrebare și o analiza vizavi de urmatoarea posibilitate: candidat PSD, candidat ALDE și candidat PSD + ALDE”, a spus…

- PSD va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, anunta Danut Cristescu, presedintele Consiliului Judetean Teleorman. Candidatul PSD va fi chiar Liviu Dragnea, a declarat Cristescu, intr-un interviu pentru ziarulteleormanul.ro:"– Domnule presedinte, as vrea sa facem un salt spre politica,…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara, la Brasov, ca in 15 februarie se finalizeaza analiza realizata in teritoriu referitoare la cea mai buna varianta pentru candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. ''In 15 februarie terminam analiza pe care o facem…