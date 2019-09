Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Titiș, tanarul in varsta de 31 de ani care și-ar fi ucis, cu sange rece, iubita in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, a fost prins in apropiere de calea ferata, incercand, probabil, sa urce intr-un tren.

- Barbatul in varsta de 31 de ani, suspectat ca a injunghiat in centrul Timișoarei o tanara de 20 de ani, care a murit la spital, a fost prins, vineri seara, de polițiști dupa aproximativ trei ore de cautari. Acesta a fost gasit in zona Padurii Verzi, in apropierea unei stații de cale ferata, potrivit…

- Barbatul care și-a injunghiat-o mortal iubita,in varsta de 20 de ani, in spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara a fost prins. Acesta se afla pe langa calea ferata din zona Padurea Verde, de la iesirea din oras.

- O fata in varsta de 20 de ani a fost injunghiata in aceasta seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara. Suspectul principal este chiar iubitul tinerei, in varsta de 31 de ani. Agresorul a reușit sa scape și este cautat de polițiști. Din primele informații, fata se afla impreuna…

- Un barbat care este suspectat ca a spart sediul Poliției Cornu, din Prahova, de unde ar fi furat componente IT și corpuri delicte, a fost prins de polițiști, acesta fiind cercetat de polițiști și intr-un dosar de inșelaciune, transmite MEDIAFAX.Citește și: A ieșit la suprafața! Fosta firma…

- Un tanar de 26 de ani din Dragasani a fost retinut de politisti dupa ce si-ar fi agresat fosta concubina pe strada, el fiind banuit si ca ar fi incendiat masina tatalui acesteia, au anuntat...

- Daniel Rotariu, desfigurat cu acid de fosta iubita in urma cu trei ani de zile, s-a casatorit cu infirmiera care l-a ingrijit dupa teribilul atac. Daniel spune acum ca povestea sa a avut un final fericit si ca spera sa fie un exemplu pentru cei din jurul sau. Cei doi si-au unit destinele in orasul lui…

- Daniel, romanul desfigurat cu acid de fosta iubita, in somn, s-a casatorit cu femeia care il ingrijeste. Cei doi au impreuna un baietel, David, de 10 luni. Cununia a avut loc la Timisoara, orasul natal al tanarului de 33 de ani. Daniel Rotariu, romanul desfigurat cu acid de fosta lui iubita și ramas…