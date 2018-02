Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a izbucnit intre Brigitte Sfat și Ilie Nastase, dupa ce aceștia s-au impacat in noaptea de Revelion, petrecuta in Dubai. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns din nou la cuțite. De data asta, bruneta iși acuza soțul de furt și este revoltata de gestul fostului tenismen. „Ieri dupa-amiaza,…

- Brigitte Sfat, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase, și-a facut o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Apropiații spun ca bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a gasi secretul tinereții fara batranețe.

- Suma exorbitanta pe care a cheltuit o Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion a-si rasfata sotia Marea impacare dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a avut loc de chiar in noaptea de Revelion. Potrivit unor surse, fostul mare jucator de tenis a cheltuit o suma imensa pentru a si distra sotia…

- Au fost un an tumultuos pentru Brigitte Sfat și Ilie Nastase, presarat cu o mulțime de certuri și amenințari cu divorțul, dar și impacari surprinzatoare. Ba mai mult, un astfel de episod zbuciumat a avut loc chiar inainte de Craciun, cand cei doi ar fi ajuns la notar pentru divorț. Au petrecut noaptea…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- A mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a “recidivat”. In Ajun de Craciun, Brigitte Sfat a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile.…

- Dezvaluiri fara precedent ale sotiei unui fost senator celebru. Aceasta si-a deschis sufletul si a povestit amintiri din perioada in care a fost in puscarie. Sotia lui Ilie Nastase, Brigitte Nastase a rememorat momentele cand se afla in spatele gratiilor.Citește și: De unde atația bani?! Averea…

- Brigitte Sfat, doua sarbatori de Craciun in arest. Soția lui Ilie Nastase a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei. Dupa ce i-a murit soțul, aceasta a fost acuzata de talharie și arestata. Brigitte Sfat a vorbit despre fiul ei, Robi și despre moartea primului ei soț. Mai mult, aceasta a marturisit…

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire incendiara! Bruneta a marturisit in fata camerelor de luat vederi ca ea si Ilie Nastase au fost la notar, pentru a divorta.„Eu am fost pe punctul de a pleca din aceasta relatie si el a fost cel care m-a rugat sa nu fac lucrul asta. Am fost in fata notarului…

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- Brigitte Sfat și-a scos cateva randuri de piele de pe fata. "Mi-am facut un tratament la nivelul pielii. Am avut doua zile ca un fel de fasa. Mi s-au scos cateva randuri de piele de pe fata. Am facut si un vaccin pentru cresterea parului. Peste doua luni fac 41 de ani. Mai incercam chestii…

- Brigitte Sfat l-a parasit o noapte intreaga pe Ilie Nastase si a facut chef ”cu tot tacamul” in Bamboo, unul dintre cele mai selecte cluburi de noapte din Capitala. Sotia fostului mare tenismen a dansat pana la epuizare si a consumat doar bauturi fine. Bruneta nu s-a distrat singura, ci alaturi de sora…

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…

- Brigitte Sfat a facut public un detaliu personal, și anume ce obiect este nelipsit din bagajul ei atunci cand pleaca undeva. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau partener de viața , este casatorita cu marele campion la tenis Ilie Nastase. Mariajul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este…

- Celebrul jucator de tenis Ilie Nasatse și-a deschis sufletul și a comentat despre sacrificiile pe care le-a facut de-a lungul vieții pentru a deveni cel mai bun in domeniul sau de activitate. Ilie Nastase, care este casatorit cu Brigitte Sfat , este cel mai mare jucator de tenis masculin pe care l-a…

- Amalia Nastase, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, nu mai are talia de viespe pe care o avea cu ani in urma. Amalia Nastase a fost casatorita cu campionul la tenis Ilie Nastase, impreuna cu care are doua fete. Pe acestea, Amalia Nastase nu le vrea in preajma lui Brigitte Sfat , actuala nevasta…

- Ilie Nastase a dezvaluit ce a primit partenera sa de viața, Brigitte Sfat, de Moș Nicolae. Ilie Nastase, fostul mare campion la tenis, este casatorit in prezent cu Brigitte Sfat, cea cu care are o relație cu nabada i. Sportivul a dezvaluit, in cadrul emisiunii „Agentia VIP”, de la Antena Stars, ce…

- Brigitte Sfat a fost cuminte tot anul si bineinteles ca Mos Nicolae a trecut si pe la ea cu un cadou pretios. In emisiunea „Agentia VIP”, Ilie Nastase a dezvaluit ce a primit Brigitte Sfat in aceasta dimineata. Bruneta a gasit in cizmulite un cadou extrem de pretios.

- Brigitte Sfat, o noua operație estetica. Soția lui Ilie Nastase a publicat prima fotografie dupa intervenția chirurgicala. Bruneta e schimbata total și pare mult mai tanara. Unii dintre admiratori au criticat dur schimbarea vedetei. Soția lui Ilie Nastase și-a facut o noua operație la nas, iar rezultatul…

- In ultima vreme Brigitte Sfat este o aparitie constanta in emisiunile televizate in care obisnuieste sa faca dezvaluiri din ce in ce mai controversate. Recent a marturisit ca Ilie Nastase nu ii este alaturi atat de mult precum spera si ca fostul tenismen este departe de a putea fi numit un sot exemplar.…

- Vedeta a marturisit ca se simtea singura si fara niciun sprijin, astfel incat a cautat consolare in bratele altui barbat, scrie spynews.ro. Citeste si Ilie Nastase, gelos din cale afara. A pazit-o pe Brigitte cand a pozat cu un musculos de culoare cu ochi albastri FOTO Brigitte Nastase…

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri pe care nu le-a mai facut niciodata pana acum. Bruneta a marturisit ca l-a inșelat pe Ilie Nastase. Brigitte Sfat, care s-a tatuat de curand , este partenera de viața a fostului mare campion la tenis Ilie Nastase. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau soț…

- Brigitte Sfat are o casa de lux la mare, in care a investit 150.000 de euro. Brigitte Sfat, care de curand a declarat ca a fost mutilata de fostul sau partener de viața , este propriatara unei case de vis pe litoralul romanesc. Brigitte Sfat, care s-a tatuat recent , a investit in reședința respectiva…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pare sa fie una din ce in ce mai ciudata. Astfel, dupa ce și-au anunțat, in repetate randuri divorțul, cei doi par sa fi acceptat totuși ca trebuie sa ramana soț și soție. Doar ca, intre ei, pare-se, momentele de tandrețe cam lipsesc.

- Oana Roman a inceput seria de dezvaluiri in emisiunea ”Oana Punct Roman”, emisiune pe care o puteți urmari in fiecare joi de la ora 15.00 doar pe Facebook-ul revistei VIVA! Vedeta a comentat apariția cuplului la petrecerea VIVA! Influencers. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au venit impreuna la VIVA! Influencers…

- Brigitte Sfat pare sa nu mai sufere pentru relatia cu Ilie Nastase, astfel ca isi dedica activitatea in scop profesional. Pentru proiectul pe care il are in desfasurare, vedeta a avut nevoie de serviciile unui model. Tanarul are si un nume pe masura, Baby, este fotbalist si este din Franta. Cei doi…

- Brigitte Sfat, marturii cumplite despre lupta cu boala! Sotia lui Ilie Nastase vorbeste despre momentele grele prin care a trecut, cum se simte acum si daca a scapat de problemele grave de sanatate.

- Brigitte Sfat, diagnosticata cu embolie pulmonara. Bruneta a facut dezvaluiri triste despre starea ei de sanatate, dar și despre relația cu soțul ei. Cei doi nu mai locuiesc impreuna. Brigitte Sfat și-a schimbat total viața de cand a avut probleme grave de sanatate. Mai mult, deși nu mai locuiește cu…

