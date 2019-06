Stiri pe aceeasi tema

- Doi adulti si patru copii, din aceeasi familie, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un autoturism al carui sofer a patruns pe contrasens. Accidentul rutier s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, la Solca, iar din fericire consecintele nu au fost foarte grave.Din ...

- Accidentul aviatic in care a fost implicat un avion Suhoi Superjet 100 al companiei ruse Aeroflot la inceputul lunii mai, la Moscova, a fost provocat de dezactivarea sistemului de pilot automat din cauza unui fulger, si de probabile erori de pilotaj, au anuntat vineri

- Doi copii, o fetita de 11 ani si un baiat de 8 ani, au ajuns miercuri dimineata la spital, dupa ce au fost accidentati de un autoturism in timp ce se indreptau spre scoala, accidentul avand loc in localitatea Anies din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Reprezentantul Inspectoratului…

- CHISINAU, 14 mai - Sputnik. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Armeneasca si 31 August 1989. Se pare ca unul dintre automobile nu a cedat trecerea celuilalt. Dar din imagini se poate vedea ca masina de model Toyota Prius, din serviciul de taxi, a fost cea care a lovit…

- Un barbat de 30 de ani, din Falticeni, a ajuns in arestul Poliției Suceava, dupa ce a provocat un accident soldat cu ranirea unei minore de 10 ani și a fugit de la fața locului. Accidentul s-a inregistrat in data de 16 aprilie, pe strada Ion Creanga din Falticeni, iar individul a fost reținut doua […]

- Justin Bieber a fost dat in judecata de un fotograf pe care, in anul 2017, l-a lovit cu mașina. Accidentul a avut loc in fața unei biserici din Beverly Hills, cand artistul pleca de la slujba, relateaza TMZ. In timp ce Bieber ieșea cu mașina, l-a accidentat pe fotograful William Wilson. Justin a oprit…

- ■ doi minori, de 9, respectiv 14 ani, si doi barbati au ajuns la spital ■ accidentul s-a produs din cauza unei depasiri neregulamentare ■O depasire efectuata fara ca soferul sa se asigure a dus la producerea unui accident soldat cu patru victime, intre care si doi copii, de 9, respectiv 14 ani. Accidentul…

- "Franele vehiculului au cedat in timp ce cobora o panta. Erau oameni asezati de-a lungul drumului", a declarat un oficial al fortelor de aparare din Zimbabwe, Exavier Chibasa. "Din pacate, doi oameni si-au pierdut viata. Circa 11 au fost raniti, dar nu grav", a adaugat el. Accidentul…