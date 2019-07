Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din judetul Olt, in care au fost implicate sase autovehicule, intre care un microbuz. Primele informatii arata ca sunt 16 persoane implicate in accident. https://www.romaniatv.net/plan-rosu-de-interventie-carambol-cu-sase-masini-in-olt-16-ambulante-acorda-ajutor_481939.html

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 16 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, duminica dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe DN 7, in comuna Budești, județul Valcea, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal.Potrivit ISU Valcea, in urma accidentului, ambii șoferi au ramas blocați in mașini, conform Mediafax. „Pe…

- Un accident rutier mai putin obisnuit a avut loc, vineri, in Olt. Trei masini de politie s au ciocnit in orasul Bals, dupa ce au incercat sa ocoleasca o coloana de masini. Acestea erau noi si urmau sa ajunga la mai multe sectii de politie, informeaza Digi24.roCele trei masini de politie avariate in…

- Un barbat din Galati si-a gasit sfarsitul, dupa ce a intervenit intr-un conflict spontan dintre mai multi indivizi! El a vrut sa calmeze spiritele dar nu a simtit si pericolul. A fost injunghiat in piept. Atacul socant a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Urmeaza imagini si informatii…

- Accident cu trei masini. Un barbat a murit, alte persoane au fost ranite grav Un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent pe o strada din Medias. Alți doi oameni au fost grav raniți și transportați la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer a patruns pe contrasens,…

- Un batran de 77 de ani din Turburea a murit dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier. Mihai Sarlau a fost transportat la spitalul din Filiasi in stare grava, dupa ce o masina l-a izbit in plin. Pensionarul nu a mai rezistat insa in urma impactulu...

- Un accident in lanț cu 50 de mașini s-a produs pe Autostrada A71 din Germania. Carambolul s-a produs dupa o furtuna violenta cu grindina, spun autoritațile. Cel puțin 25 de oameni au fost raniți. Scene teribile au fost surprinse duminica dupa-amiaza pe autostrada A71, in centrul Germaniei, intre…