Cine este autorul testelor grilă la Bacalaureat şi Evaluarea Naţională Fostul ministru a declarat ideea de a avea subiecte de tip grila i-a venit de la modul in care se dau examenele de rezidențiat și de intrare in Institutul Național de Magistratura. "Aceasta idee a aparut imediat dupa rezultatele de la Bacalaureat si de la Evaluarea Naționala, cand s-a constatat o serie intreaga de nemulțumiri din punctul de vedere al sistemului de corectare. Profesorii au avut mult prea mare libertate in a puncta acei itemi facuți incomplet de elevi: unii au punctat aproape de maxim, alții aproape de minim. Pentru creșterea obiectivitații corecturii, s-a propus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

