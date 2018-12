Cine este autorul atacului armat din Strasbourg

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- Contactat de Antena 3, Cristian Bușoi a facut cateva declarații despre situația din Strasbourg, in urma atacului armat, declanșat in apropiere de Targul de Craciun. "Nimeni nu mai putea sa intre, acum, nimeni nu mai poate ieși. Am fost rugați sa intram intr-un local, nu ne putem deplasa. Parlamentul…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- Update: Atacatorul a fost identificat, potrivit presei franceze. Știrea inițiala Focuri de arma au fost auzite, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel...

- Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului European din Strasbourg din cauza atacului armat de marti seara. Printre acestia se numara Cristian Preda, Ioan Mircea Pascu si Victor Bostinaru.

- O persoana a murit si cel putin sunt trei ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc la Strasbourg, in piata Kleber, unde era organizat un targ de Craciun, transmite site-ul mirror.co.uk. Atacatorul se pare ca este inca in libertate. Europarlamentarul roman Cristian Preda a spus ca este blocat…

- Atacatorul de la barul din statul american California a fost identificat. Numele acestuia este Dravid Ian Long, potrivit forțelor de ordine de peste ocean. Vezi galeria foto + 5 + 5 Vecinii au declarat pentru ABC News ca Long folosește numele Ian și este trecut de varsta de 25 de ani. Totodata, presa…