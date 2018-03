Cine este Antreprenorul Anului in Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Ewald Raben, CEO Raben Group, a primit Premiul LEO “Antreprenorul Anului” acordat de cea mai importanta publicație de logistica din Germania, Deutsche Verkehrs-Zeitung, intr-o gala care a avut loc in Hamburg. Distincția vine la scurt timp dupa ce Grupul a anunțat lansarea unei rețele proprii de transport…

- Daca esti pasionata de domeniul infrumusetarii si iti doresti sa obtii si un castig financiar din activitatea ta, acum este mai simplu ca oricand! Tehnologia si site-urile de socializare iti permit sa iti faci serviciile cunoscute publicului larg, iar cursurile de specializare s-au inmultit in ultimii…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei. Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale (CSU) si partidului frate CDU (Uniunea…

- Klaus Iohannis va fi premiat in Germania. Președintele Romaniei va primi premiul „Franz Josef Strauss” din partea Fundației „Hanns Seidel” din Germania pentru lupta impotriva corupției, consolidarea democrației și a statului de drept, potrivit site-ului agenției DPA , citat de Mediafax.ro . Fundatia…

- Ieri, in cadrul unei ceremonii desfasurate cu prilejul aniversarii a 196 de ani de atestare documentara a Politiei Romane, ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan si inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal de politie Alexandru Catalin Ionita, au decernat premiile ,,POLITIST…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit, la Bruxelles, in Belgia, premiul „Suceava, destinație europeana de excelența”. Ceremonia de acordare a premiilor EDEN – Destinație europeana de excelența a avut loc joi seara, fiind organizata de Comisia Europeana prin Direcția ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava,Gheorghe Flutur, a primit joi la Bruxeelles trofeul EDEN 2017 Winner (locul I), pentru proiectul depus de Consiliul Județean Suceava prin structura sa de turism, Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, prin care Suceava a fost desemnata „Destinație…

- A fost nominalizata, pentru a doua oara consecutiv, la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala si a primit o distinctie pentru sustinerea Campaniei Nationale ,,Romania se ridica in picioare pentru asistenta sociala’’. Colega noastra Crina Dobocan, redactor responsabil de domeniile…

- Ne-am propus ca a 10-a editie a Premiilor de Excelenta sa aduca cu ea atat recunoasterea si promovarea oamenilor care, prin eforturile lor, au contribuit decisiv la dezvoltarea industriei marcom-ului, cat si o mare doza de inspiratie pentru performanta viitorului.

- Luni seara, la Paris, noua personalitati franceze si ale diasporei romanesti au primit din partea Institutului Cultural Roman Premiile de excelenta in arte si cultura, distinctii onorifice de recunoastere a transmiterii internationale a valorilor culturale romanesti si a francofoniei.

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a primit joi, 15 martie, Premiul pentru excelenta in gestionarea drepturilor de autor si pentru educarea cititorilor si a clientilor, la Gala Drepturilor de Autor si a Drepturilor Conexe, la categoria Mass-Media. „Asa cum Agentia Nationala de Presa AGERPRES apreciaza…

- Societatea Romana de Radiodifuziune a primit, aseara, Premiul pentru excelenta in gestionarea drepturilor de autor si pentru educarea ascultatorilor. Trofeul a fost acordat la prima editie a Galei drepturilor de autor si a drepturilor conexe, organizata de Legal Magazin. La sectiunea mass-media, au…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a primit joi Premiul pentru excelenta in gestionarea drepturilor de autor si pentru educarea cititorilor si a clientilor, la prima editie a Galei Drepturilor de Autor si a Drepturilor Conexe, la categoria Mass-Media. Distinctia i-a fost inmanata directorului…

- O descoperire macabra a avut loc, marți, la Câmpia Turzii, unde un barbat a fost gasit mort în propria locuința.În aceasta dimineața echipaje de poliție și de la serviciul de ambulanța s-au deplasat la Câmpia Turzii pe strada Aviatorilor, unde a fost semnalat…

- Europenii care au intarziat la munca sau la scoala in ultimele saptamani nu trebuie sa dea vina numai pe vremea rea. Motivul real ar putea fi un decalaj fara precedent in reteaua de electricitate a continentului, care determina ceasurile digitale sa functioneze prea lent, relateaza The Guardian, citat…

- Grupul Dona a inregistrat o cifra de afaceri de 230 milioane euro in 2017 si o dublare a profitului fata de anul precedent, in timp ce investitiile, in valoare de 5 milioane euro, au fost alocate pentru finalizarea constructiei depozitului de medicamente, pentru achizitia de licente si reamenajarea…

- Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Celor cu abonament sau cartela in reteaua Telekom li s-au […]

- Gala Premiilor Uniter va avea loc pe 7 mai, la Alba-Iulia, cand actorului Horatiu Malaele ii va fi acordat premiul de excelenta, iar actorilor Ileana Stana-Ionescu si Anton Tauf, regizorului Alexandru Dabija, scenografului Doru Pacurar si criticului Sorina Balanescu, premiul pentru intreaga activitate.…

- Reginele Instagram-ului in Romania Instagram este reteaua de socializare cea mai rapida ascensiune. In prezent se apropie de pragul de 1 miliard de utilizatori in toata lumea, de aproape 4 ori mai mult decat Twitter, insa la mai mult de jumatate decat Facebook (peste 2 miliarde de utilizatori). Instagram…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Universitatea Babes-Bolyai, pe podiumul Galei Premiilor Radio Romania Cultural Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. "Celor trei premii…

- Regina Elisabeth a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, scrie Sky News. Regina, recunoscuta pentru impecabil a participat la prezentarea unuia dintre cei mai emblematici…

- Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum albastru deschis, a stat alaturi de Anna Wintour, redactorul sef al revistei americane de moda Vogue, in timp ce modelele au prezentat o serie de creatii indraznete si viu colorate in finalul Saptamanii Modei de la Londra.Suverana…

- Este un premiu pe care niciun calator al metroului newyorkez nu si-ar dori sa-l castige. Un grup de sustinere a navetistilor a acordat marti, in premiera, premiul pentru "Cea mai proasta naveta a saptamanii" unei bibliotecare din Queens, care a petrecut doua ore in subteran, la o statie de casa,…

- Cantaretul Jon Bon Jovi si Jesse Bongiovi, fiul sau, s-au asociat cu un producator francez pentru a-si lansa propriul brand de vinuri rose, "suc roz", dupa cum numeste rockerul acest tip de bautura, potrivit contactmusic.com.

- In perioada 16-18 februarie 2018 la Timisoara a avut loc editia a III-a a Festivalului-Concurs „Prietenii Muzicii”, organizat de Fundatia Culturala PRO PIANO Romania. Competitia se adreseaza elevilor care studiaza pianul, atat in scolile si liceele vocationale, cat si in cadrul altor institutii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anuntat intrarea in greva, cu intreruperea circulatiei mijloacelor de transport in comun, fapt pentru…

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- Peste 40% din terenurile agricole din Romania au fost cumparate de cetațeni și firme straine, a spus europarlamentarul Daniel Buda, potrivit caruia fenomenul reprezinta un caz de „siguranța naționala” pentru ca romanii risca sa devina „capșunari” in propria țara.

- Aleșii au decis sa mențina, in anul școlar 2018-2019, aceeași rețea de unitați de invațamant ca in prezent, chiar daca Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gura de Aur” a propus un numar mai mic de elevi fața de ce prevede Legea Educației, iar la Școala Gimnaziala “Ion Creanga” sunt probleme similare.…

- Creditorii companiei Succes Nic Com, al treilea cel mai mare operator autohton de magazine din tara dupa cifra de afaceri, au aprobat planul de reorganizare. Reteaua de magazine Succes ar putea avea un nou proprietar, un tanar de 27 de ani din Targu Jiu. Potrivit Economica.net,…

- Imaginați-va ca viața voastra ar depinde de o balustrada. Da, de o banala balustrada pe care nu o puteți monta fiindca nu aveți bani. Și chiar daca i-ați avea, tot v-ar fi imposibil pentru ca, pur și simplu, va lipsesc puterile.

- Sala „Centenar” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad va gazdui sambata, 3 februarie 2018, de la ora 18, o seara de muzica și poezie cu Adrian Ivanițchi și Dinu Olarașu. Cei prezenți vor face cunoștința cu albumul „Tanar și acum”, al lui Adrian Ivanițchi, și cu volumul „An”, avandu-l ca…

- In momentul decesului, la varsta de 91 de ani, Ingvar Kamprad ocupa pozitia a opta in clasamentul Bloomberg al miliardarilor cu o avere evaluata la 58,7 miliarde de dolari. Aceasta nu va ajunge insa la mostenitori. Kamprad a transferat cu decenii in urma controlul asupra celui mai mare retailer…

- Structura de proprietate creata de fondatorul Ikea Ingvar Kamprad in anii ‘80 tine retailerul in afara controlului familiei, scrie Bloomberg. In momentul decesului, la varsta de 91 de ani, Ingvar Kamprad ocupa pozitia a opta in clasamentul Bloomberg al miliardarilor cu o avere evaluata la…

- Antena Stars a acordat ”Premiile showbiz-ului romanesc” Publicul a votat si, astfel, au fost desemnati marii castigatori in cadrul unei gale pline de stralucire. ”Premiul de Excelenta” i-a fost acordat lui Horia Moculescu, iar cel care i-a inmanat trofeul a fost nimeni altul decat Cristi Minculescu.…

- Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, formata din 25 de organizatii neguvernamentale, ii solicita premierului Viorica Dancila adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea…

- Cea mai mare banca din Japonia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) planuieste sa-si lanseze propria criptomoneda pana in martie 2018 si va avea un raport de paritate cu moneda nationala a Japoniei, yenul,

- Odata cu noul magazin PROFI deschis astazi la Bucecea, reteaua ajunge sa numere 170 de unitati in format Loco. Totodata, compania isi continua extinderea in Bucuresti, Iasi si Popesti-Leordeni. Magazinul in format Loco din Bucecea, al 10-lea din judetul Botosani, este amplasat pe Calea Nationala, nr.70-72,…

- Peste 77.000 de consumatori din judetele Constanta, Tulcea si Brasov, erau deconectati, in jurul orei 16:00, de la reteaua de energie electrica, din cauza vremii nefavorabile, insa varful a fost atins la ora 14:00, cu 125.000, a anuntat, joi, ministrul Energiei, Toma Petcu. "De dimineata…

- Nu cred ca ne punem des intrebarea de ce facem sau nu unele lucruri. O societate, ca sa poata functiona, trebuie sa creeze membrilor sai un rol. Daca adultii si-ar da osteneala de a studia modul in care se comporta animalele salbatice, ar constata ca acestea sunt… ei. Ne simțim [Read More...]

- Mark Zuckerberg a anunțat o modificare majora in funcționarea news feed-ului de la Facebook, confirmand astfel promisiunea facuta de a ajuta utilizatorii rețelei de socializare sa interacționeze mai bine cu familia și prietenii lor, Mai exact, vo vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile…

- Grupul GEFCO, jucator global in logistica industriala si lider european in logistica automobilelor, anunta astazi achizitionarea companiei spaniole GLT, specialist in transportul pe ruta Europa-Maroc.

- Kaufland aniverseaza 50 de ani de la deschiderea primului sau magazin din Europa printr-o ampla campanie de reduceri, oferte speciale si premii inedite. Premiul cel mare poate aduce unui client Kaufland o excursie pe an timp de 7 ani, pe 7 continente. Premiile secundare constau intr-o excursie pe an…

- Celebra actrița americana cunoscuta pentru interpretarea rolului Danei Scully, agent special FBI din serialul „Dosarele X” are in sfarșit propria stea pe Aleea Celebritaților. Dupa ce a participat la Globurile de Aur, imbracata in negru pentru a incuraja mișcarea de susținere a egalitații și a drepturilor…

- Jucatorii echipei FCSB, Denis Alibec, Constantin Budescu si francezul Harlem Gnohere, au fost nominalizati la titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2017 din Romania, in cadrul Galei AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania), care va avea loc duminica. Performerii…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…