Cine este Alexandru-Razvan Cuc, propunerea PSD pentru Ministerul Transporturilor

Comitetul Executiv National al PSD l-a validat, la 19 februarie 2019, pe deputatul Razvan Cuc pentru functia de ministru al Transporturilor, a anuntat, la finalul sedintei, premierul Viorica Dancila.



Alexandru-Razvan Cuc s-a nascut la 4 decembrie 1983.



Este licentiat in integrare economica europeana al Facultatii de Studii Economice ale Integrarii Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti (2006) si licentiat in drept (2012) al Facultatii de Drept si Administratie Publica, Universitatea Hyperion din Bucuresti, conform site-ului www.cdep.ro.



In decembrie…