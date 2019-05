Alexandru Faur a lucrat ca sef de raion la magazinul Victoria 46, detinut de Dorothy Constantin, iubita controversatului om de afaceri Puiu Popoviciu. Despre el s-a spus ca este "sageata lui Stelu ANRP", pe numele sau real Stelian Gheorghe, unul dintre apropiatii Elenei Udrea.

De altfel, cand fostului ministru i-a fost mai greu, aceasta a gasit sprijin tocmai la "sageata lui Stelu". In septembrie 2010, in baza unui contract de novatie, Alexandru Faur a preluat creditul Elenei Udrea de la BRD si terenul detinut de aceasta in strada Neajlovului si pe care intentiona sa construiasca un…