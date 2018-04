Stiri pe aceeasi tema

- Femeia identificata de politistii americani ca fiind persoana care a impuscat trei oameni la sediul companiei YouTube din California era o vloggerita vegana si acuzase YouTube de discriminare, relateaza miercuri agentia Reuters. Potrivit politiei, autoarea atacului de marti din Silicon…

- A fost panica la sediul Youtube din San Bruno, California. S-au auzit impuscaturi, iar oamenii aflati in campusul respectiv s-au speriat. Ulterior s-a aflat ca suspecta in cazul de fata este o femeie. Cele mai recente informatii facute publice de politia locala indica faptul ca patru persoane au ajuns…

- Principala suspecta in cazul atacului din fața sediului YouTube din California era furioasa ca platforma ii filtra clipurile pe care aceasta le incarca și ca, din acest motiv, ea incasa mai puțini bani, relateaza BBC News.

- Presupusa autoare a atacului armat de la sediul YouTube este o locuitoare in varsta de 39 de ani a orasului San Diego, identificata de doi reprezentanti ai agentiilor de aplicare a legii drept Nasim Aghdam, relateaza The ssociated Press.

- Presupusa autoare a atacului armat de la sediul YouTube este o locuitoare in varsta de 39 de ani a orasului San Diego, identificata de doi reprezentanti ai agentiilor de aplicare a legii drept Nasim Aghdam, relateaza The ssociated Press. Ea a fost citata intr-o relatare, in 2009, a publicatiei San…

- Cel puțin patru persoane au fost impușcate ieri in sediul central YouTube din San Bruno, iar una dintre ele a murit la locul atacului, in timp ce trei persoane au fost duse la spital. Persoana suspectata pentru atacul armat este o femeie in varsta de 39 de ani pe nume Nasim Najafi Aghdam. Aghdam postase…

- Împuscaturi la sediul YouTube din California. Mai multe focuri de arma au fost trase în sediul YouTube din San Bruno, California. Atacul a început în jurul orei locale 13:00. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital. Atacul armat a fost comis de o femeie, care…

- Femeia care a ranit mai multe persoane la sediul YouTube, din California a fost identificata. Numele ei este Nasim Aghdam, o persoana de origine irakiana. Atacatoarea, care a folosit o arma de mana, ar fi vrut sa-și ucida iubitul, potrivit unor surse din ancheta. Femeia a facut mai multi raniti dupa…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite, aseara, intr-o curte interioara a cladirii in care se afla birourile companiei YouTube din San Bruno, in nordul statului american California. Panicati, angajatii au parasit incinta, iar politia a cerut ca zona ...

- Mai multe focuri de arma au fost trase, marți in jurul orei 13.00 (ora locala), la sediul central al YouTube din California. Nasim Agham, femeia care a deschis focul s-a sinucis imediat dupa atac si mai multe persoane au fost transportate la spital. Comentatorii evenimentului la CNN au presupus de…

- Seful Politiei din San Bruno, Ed Barberini, a anuntat, intr-o conferinta de presa ca trei victime au fost transportate la spital, iar o femeie a murit, cel mai probabil prin impuscare. Barberini sustine ca dintre cele trei victime, una este in stare critica, una in stare grava, iar o a treia in stare…

- Atac armat la sediul companiei online Youtube din statul american California. Trei oameni au fost raniti dupa ce o femeie a deschis focul asupra lor. Una dintre victime este un barbat in varsta de 36 de ani, care se presupune ca era iubitul acesteia.

- Cine este atacatoarea de la sediul YouTube din California. Femeia care a impușcat trei oameni la sediul YouTube din California a fost identificata. Ea este Nasim Aghdam, o persoana de origine irakiana, susțin citate de CNN . Dupa atac, femeia și-a luat viața. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit la fața…

- Femeia care a ranit mai multe persoane dupa ce a deschis focul la sediul companiei YouTube din apropiere de San Francisco (California), s-a sinucis, a anuntat seful politiei din San Bruno. "Avem patru...

- Un atac armat a avut loc marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Femeia care a deschis focul la sediul YouTube si-a impuscat prietenul, apoi s-a omorat, a relatat un martor, potrivit Fox News. Politistii au gasit-o pe aceasta moarta, in sediul companiei din San Bruno, California. Patru peroane au fost ranite in atacul armat comis marti la sediul YouTube din California…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Focuri de arma au putut fi auzite langa sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters. La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Angajati YouTube au anuntat prezenta unui tragator activ. Un angajat a scris…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, la sediul YouTube din nordul Californiei. Potrivit unor surse de securitate, cel puțin doua persoane ar fi fost ranite.Cel puțin doua persoane ar fi fost lovite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de LA Times. Daily Mail relateaza ca atacatorul…

- Panica in randul angajatilor Google, dupa ce au fost raportate focuri de arma langa cladirile YouTube din San Bruno, in nordul Californiei. Forte masive de politie au venit la fata locului, dupa ce au primit mai multe apeluri la numarul de urgenta 911. Potrivit presei locale, politistii au raspuns unui…

- Andrei Gheorghe ar fi ținut legatura cu o femeie, fosta eleva, care i-a ramas prietena și confesoara. Acesteia, el i-a trimis un SMS cu puțin timp inainte sa-și gaseasca sfarșitul. Femeia a dezvaluit mesajul textului in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Andrei Gheorghe, incinerat fara…

- Dupa ce au lucrat doi ani in studio, Sean Paul și David Guetta iau cu asalt toate topurile cu "Mad Love", piesa care se aproapie deja de 15 milioane de vizualizari pe Youtube pentru varianta audio.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie aflati miercuri la sediul FRF nu au deschis un dosar in cazul sesizarii facute de conducerea federatiei cu privire la unele comisioane din contracte in perioada 2008-2010, si nici nu au ridicat documente de la Casa Fotbalului, au declarat pentru News.ro…

- Polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa ce seara trecuta blocul 7 al Termocentralei din Turceni a fost cuprins de flacari. Pompierii gorjeni s-au luptat mai bine de 7 ore cu flacarile. Incendiul de la Termocentrala Turceni a fost lichidat in jurul orei 04.00. Nu…

- Surpriza finalului de an in materie de muzica latino a fost, fara indoiala, "Corazon" de la Maluma. Piesa s-a auzit la toate petrecerile de Revelion iar acum, la doar cateva saptamani, clipul se apropie de un miliard de vizualizari pe YouTube

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…

- Profesorul de istorie care a deschis focul la liceul la care lucra a fost identificat de polițiști ca fiind Jesse Randall Davidson. Barbatul de 53 de ani de la Liceul Dalton a lasat saptamana trecuta un mesaj in care amenința ca se va rani singur și pe ceilalți. Dupa ce polițiștii…

- Cea mai noua piesa marca Imagine Dragons a fost lansata și este super romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor

- Vameșii francezi au controlat atent un autocar și nu mica le-a fost surpriza atunci cand au descoperit o valiza misterioasa! Conținutul acesteia i-a șocat și oamenii au chemat imediat poliția!

- Jurnalistul Malin Bot a intrat din nou in conflict cu jandarmii, de data aceasta in timpul protestului din fata DNA. Bot ii acuza pe jandarmi ca nu ii dau dreptul sa isi exercite profesia. Potrivit Antena3.ro, jurnalistul spune ca va face plangere penala impotriva jandarmilor la Parchetul General Jandarmii…

- Procurorii ieseni au intocmit un dosar penal si au inceput urmarirea penala in rem privind lucrarile de amenajare efectuate la sediul Partidului Social Democrat din Iasi, in urma sesizarii Primariei. "Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat dosarul penal cu numarul 1874/P/2018, avand ca…

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Un nou scandal zguduie piata muzicala, nu doar de la noi, dar se pare ca si la nivel international. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca insusi marele J Balvin i-a plagiat piesa „Machina”, pe care a lansat-o sub numele de „Machika”, superhit la ora actuala, cu aproape 70 de milioane…

- Prezentatorii emisiunii „Top Gear“, Chris Harris si Eddie Jordan, au scapat cu viata, dupa ce masina in care se aflau a luat foc in timpul filmarilor. Chris Harris conducea o masina sport pe o sosea din Monte Carlo, iar Eddie Jordan se afla pe scaunul din dreapta cand luminile de…

- Cel putin patru persoane de origine straina au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare, au inceput sa traga in pietoni, in orasul Macerata din centrul Italiei, politia reusind in scurt timp sa retina un suspect. Politia a anuntat ca au retinut un barbat in acest…

- Atac armat, sambata, in orașul italian Macerata. Potrivit BBC, vizați ar fi fost imigranții din localitate. Numarul victimelor ar fi de șapte, dar nu se precizeaza daca-s doar raniți sau și morți. Un individ a deschis focul dintr-o mașina aflata in mers, asupra mulțimii tragand asupra celor identificați…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- In baza cererii nr. 2184 din data de 09.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Izel Bar SRL. Sediul social se afla in satul Lumina, comuna…

- Superstarurile sunt intotdeauna ținta perfecta pentru hackeri, mai ales cand vor lansa o melodie noua. Din aceeași cauza, Daddy Yankee a fost fortat sa isi lanseze mai devreme piesa decat si-ar fi dorita.

- Piesa de mai jos nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar acum se bucura si de un cover de mega succes. Clipul cu varianta feminina a strans deja peste 130 de milioane de vizualizari pe YouTube.

- In baza cererii nr. 145811 din data de 17.11.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Europe White Gold SRL. Sediul social se afla in satul…

- Un turist roman a fost ranit duminica la New York, in apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ inarmat a deschis focul in urma unei dispute cu alte persoane, in incident fiind raniti inca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator, informeaza New York Daily News. Potrivit…

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- Fortele de securitate au fost desfasurate la fata locului pentru a-i opri pe atacatori. Incidentul a avut loc la ora locala 21 (18.30, ora Romaniei). Potrivit martorilor, indivizii au deschis focul asupra oamenilor aflati in interiorul hotelului. Pana la momentul transmiterii stirii,…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni, la o teava de gaze a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Mai multe autoturisme aflate in apropiere au fost avariate, dar nu exista victime. Focul a cuprins si cladirea administrativa a firmei, mai multe echipaje intervenind…

- Hilde Brandl, președintele Organizației Oamenilor de Afaceri PNL, reacționeaza dur dupa ce IPJ Timiș a deschis dosare penale in cazul unor postari pe Facebook.'Protestez fața de decizia Inspectoratului Județean Timiș de a declanșa cercetari impotriva persoanelor care promovau pe rețelele sociale…

- Premierul Mihai Tudose spune ca va accepta demisia ministrului Interne, Carmen Dan, daca aceasta va fi lasata sa faca acest gest. „De ce sunt suparat pe doamna ministru: Am intrebat-o daca e adevarat ca acel om refuza. Mi-a spus ca nu este adevarat. L-am sunat pe domnul chestor. Discuția a fost urmatoarea:…

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…