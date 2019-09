Stiri pe aceeasi tema

- Romanul impuscat in in stil mafiot, marti, in Costa Rica, oradeanul Ionut George Otelac, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri, racolat imediat dupa terminarea liceului.

- Un roman a fost asasinat la comanda in Costa Rica. Tanarul de 38 de ani, Ionut George Otelac, a fost impuscat in timpul unui atac mafiot, potrivit observator.tv In imaginile postate de presa din Costa Rica se vede cum doi motociclisti se apropie de masina in care se afla romanul si…