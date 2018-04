Cine era autoarea atacului de la sediul central al Youtube

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia identificata de politistii americani ca fiind persoana care a împuscat trei oameni la sediul companiei YouTube din California era o vloggerita vegana si acuzase YouTube de discriminare, relateaza miercuri agentia Reuters.

- A fost panica la sediul Youtube din San Bruno, California. S-au auzit impuscaturi, iar oamenii aflati in campusul respectiv s-au speriat. Ulterior s-a aflat ca suspecta in cazul de fata este o femeie. Cele mai recente informatii facute publice de politia locala indica faptul ca patru persoane au ajuns…

- Femeia identificata de politistii americani ca fiind persoana care a impuscat trei oameni la sediul companiei YouTube din California era o vloggerita vegana si acuzase YouTube de discriminare, relateaza...

- Femeia identificata de politistii americani ca fiind persoana care a impuscat trei oameni la sediul companiei YouTube din California era o vloggerita vegana si acuzase YouTube de discriminare, relateaza miercuri agentia Reuters. Potrivit politiei, autoarea atacului de marti din Silicon…

- Principala suspecta in cazul atacului din fața sediului YouTube din California era furioasa ca platforma ii filtra clipurile pe care aceasta le incarca și ca, din acest motiv, ea incasa mai puțini bani, relateaza BBC News.

- Presupusa autoare a atacului armat de la sediul YouTube este o locuitoare in varsta de 39 de ani a orasului San Diego, identificata de doi reprezentanti ai agentiilor de aplicare a legii drept Nasim Aghdam, relateaza The ssociated Press.

- Ea era purta o peruca, blugi cu pete de "sange" pe ei si o sabie de plastic la acest miting organizat langa baza puscasilor marini Camp Pendleton. "Pentru mine drepturile animalelor sunt egale cu drepturile omului", declara Aghdam pentru ziar la acea vreme. Seful Politiei din San Bruno Ed Barberini a…

- Nashim Aghdam, in varsta de 38 de ani, este femeia care a deschis focul in sediul Youtube din San Bruno, California. S-a descoperit ca ea este un vlogger care militeaza pentru drepturile animalelor.

- Cel puțin patru persoane au fost impușcate ieri in sediul central YouTube din San Bruno, iar una dintre ele a murit la locul atacului, in timp ce trei persoane au fost duse la spital. Persoana suspectata pentru atacul armat este o femeie in varsta de 39 de ani pe nume Nasim Najafi Aghdam. Aghdam postase…

- Împuscaturi la sediul YouTube din California. Mai multe focuri de arma au fost trase în sediul YouTube din San Bruno, California. Atacul a început în jurul orei locale 13:00. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital. Atacul armat a fost comis de o femeie, care…

- Femeia care a ranit mai multe persoane la sediul YouTube, din California a fost identificata. Numele ei este Nasim Aghdam, o persoana de origine irakiana. Atacatoarea, care a folosit o arma de mana, ar fi vrut sa-și ucida iubitul, potrivit unor surse din ancheta. Femeia a facut mai multi raniti dupa…

- Un atac armat a avut loc marti la sediul YouTube din California. O femeie a deschis focul, a ranit trei persoane si apoi s a sinucis. Din primele informatii a reiesit ca agresoarea ar fi incercat sa si ucida iubitul, dupa cum scrie presa americana. Totusi, informatia nu a fost confirmata de politie,…

- Numerosi martori au descris scene haotice in randul persoanelor prezente in cladire, situata la San Bruno, la aproximativ 20 de kilometri sud de San Francisco, in centrul Silicon Valley, unde se afla sediile centrale a numeroase grupuri tehnologice. Potrivit unui purtator de cuvant al Spitalului Zuckerberg…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite, aseara, intr-o curte interioara a cladirii in care se afla birourile companiei YouTube din San Bruno, in nordul statului american California. Panicati, angajatii au parasit incinta, iar politia a cerut ca zona ...

- Mai multe focuri de arma au fost trase, marți in jurul orei 13.00 (ora locala), la sediul central al YouTube din California. Nasim Agham, femeia care a deschis focul s-a sinucis imediat dupa atac si mai multe persoane au fost transportate la spital. Comentatorii evenimentului la CNN au presupus de…

- Seful Politiei din San Bruno, Ed Barberini, a anuntat, intr-o conferinta de presa ca trei victime au fost transportate la spital, iar o femeie a murit, cel mai probabil prin impuscare. Barberini sustine ca dintre cele trei victime, una este in stare critica, una in stare grava, iar o a treia in stare…

- Atac armat la sediul companiei online Youtube din statul american California. Trei oameni au fost raniti dupa ce o femeie a deschis focul asupra lor. Una dintre victime este un barbat in varsta de 36 de ani, care se presupune ca era iubitul acesteia.

- Cine este atacatoarea de la sediul YouTube din California. Femeia care a impușcat trei oameni la sediul YouTube din California a fost identificata. Ea este Nasim Aghdam, o persoana de origine irakiana, susțin citate de CNN . Dupa atac, femeia și-a luat viața. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit la fața…

- Femeia care a ranit mai multe persoane dupa ce a deschis focul la sediul companiei YouTube din apropiere de San Francisco (California), s-a sinucis, a anuntat seful politiei din San Bruno. "Avem patru...

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul YouTube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital.

- Un atac armat a avut loc marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Cel puțin patru persoane ar fi fost ranite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de ziare americane. Sute de polițiști au intervenit, in San Bruno, localitatea in care se afla sediul central YouTube.

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul Youtube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital, potrivit Business Insider.

- Femeia care a deschis focul la sediul YouTube si-a impuscat prietenul, apoi s-a omorat, a relatat un martor, potrivit Fox News. Politistii au gasit-o pe aceasta moarta, in sediul companiei din San Bruno, California. Patru peroane au fost ranite in atacul armat comis marti la sediul YouTube din California…

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider. Un martor a declarat ca cel putin o persoana a murit.

- La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Spitalul General din San Francisco a anuntat cadeja trateaza pacienti in urma incidentului, insa nu a facut precizari in legatura cu starea acestora. Stanford Health Care a anuntat ca are in ingrijire…

- Un angajat a scris pe Twitter ca oamenii parasesc panicati cladirea. "Eram într-o sedinta si s-a auzit cum trepida podeaua. Prima oara am crezut ca este cutremur", a scris acesta. Conform unor informatii înca neconfirmate, atacatorul este o femeie.There’s…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Focuri de arma au putut fi auzite langa sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters.La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Spritalul General din San Fracncisco a anuntat ca deja trateaza pacienti in urma incidentului,…

- Focuri de arma au putut fi auzite langa sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters. La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Angajati YouTube au anuntat prezenta unui tragator activ. Un angajat a scris…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, la sediul YouTube din nordul Californiei. Potrivit unor surse de securitate, cel puțin doua persoane ar fi fost ranite.Cel puțin doua persoane ar fi fost lovite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de LA Times. Daily Mail relateaza ca atacatorul…

- Panica in randul angajatilor Google, dupa ce au fost raportate focuri de arma langa cladirile YouTube din San Bruno, in nordul Californiei. Forte masive de politie au venit la fata locului, dupa ce au primit mai multe apeluri la numarul de urgenta 911. Potrivit presei locale, politistii au raspuns unui…

- Focuri de arme au fost raportate in apropierea sediului YouTube din San Bruno, California de Nord, informeaza BBC. Ambulantele sunt la fața locului, iar poliția a avertizat publicul sa nu se afle in zona. Google, care deține YouTube, a declarat ca investigheaza un eventual "incident de...

- Ambulantele au ajuns deja la fata locului. Compania Google, care detine platforma YouTube, a informat ca a pornit o investigatie privind "incidentul armat".Mai multi angajati au anuntat ca o persoana inarmata inca se afli in zona, insa acest lucru nu a fost confirmat inca, scrie Mediafax.Un…

- Un atac armat ar avea loc, marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider.

- Starbucks, precum si alte aproximativ 90 de cafenele, trebuie sa-si avertizeze clientii cu privire la folosirea substantelor cancerigene in prepararea cafelelor pe care le vand in California, potrivit Reuters. Un ONG putin cunoscut a dat in judecata aproximativ 90 de comerianti cu amanuntul,…

- Google a pierdut un proces in fața Oracle in privința utilizarii limbajului de programare Java in sistemul de operare Android, prezent pe marea majoritate a smartphone-urilor și tabletelor vandute in intreaga lume, conform Reuters . Oracle acuza Google ca a folosit anumite bucați din codul-sursa al…

- Cei sase au fost deferiti justitiei de Parchetul Militar dupa o investigatie complicata si de durata ce a vizat fapte de agresiune pe care le-ar fi comis in 2013. In aceeasi noapte, cei sase ar fi agresat doi barbati pe care i-au ridicat de pe strada pentru a-i sanctiona. Pe langa batai, fortele de…

- Rusia "pare" ca se afla in spatele atacului cu gaz neurotoxic care l-a vizat pe un agent rus in Marea Britanie, a declarat, joi, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Povestea adolescentului din SUA care ajuta oamenii strazii sa-și gaseasca un loc de munca. Oamenii fara adapost din San Diego, California, sunt ajutați sa-și gaseasca un loc de munca de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Tanarul Kevin Barber ii ajuta pe oamenii strazilor sa caștige bani, sa aiba…

- Actrița americana Heather Locklear, cunoscuta pentru rolul sau din serialul „Melrose Place” a intrat din nou pe mana poliției. In varsta de 56 de ani, se pare ca vedeta are grave probleme cu gestionarea furiei și cu consumul de alcool, așa ca duminica noaptea a fost luata in custodia poliției din Thousand…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters. Roman…

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- Sheryl Sandberg, COO-ul Facebook si Jack Dorsey executiv in cadrul Twitter nu vor incerca sa fie realesi in board-ul Walt Disney, deoarece conflictul de interese dintre gigantul media si companiile din hi-tech este in crestere, transmite Disney, potrivit Reuters. Disney avanseaza rapid in…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Seismul a avut o magnitudine de 4,4, au anuntat initial autoritatile din Oakland, potrivit USGS. Agentia de stiri Reuters, precum si publicatia Los Angeles Times au informat ulterior ca magnituninea seismului a fost de 4,5 pe Richter. Potrivit acelorasi surse, seismul s-a produs la 3 kilometri…