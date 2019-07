Ursula von der Leyen are varsta de 60 de ani. S-a nascut la Bruxelles si a trait la Berlin si in Statele Unite. Ursula von der Leyen este mama a sapte copii. Ursula von der Leyen a studiat economia si medicina, inainte de a intra in politica.

Sustinuta de presedintele francez Emmanuel Macron, cu care ea a aratat o buna intelegere la Salonul international aeronautic din Bourget, in luna iunie, aceasta francofila este apreciata de Paris, in principal datorita unei bune cooperari pe probleme de aparare franco-germana. In fruntea armatei germane de aproape sase ani, aceasta femeie energica…