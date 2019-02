Cine e Irina Selesi, sotia lui Cosmin Selesi, cea care ii va sta alaturi dupa accidentul la schi

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul ingrozitor petrecut in localitatea Dobrotești din județul Teleorman a lasat urme adanci in familiile celor patru lautari care au decedat. Cutremurator este faptul ca soția lui Iulian Gheabaur, Georgiana, il anunțase in urma cu doar cateva zile ca urmeaza sa fie tata pentru a doua oara. Cei…

- Pepe si-a deschis sufletul si a vorbit despre familia sa. Artistul a dezvaluit care este relatia cu sotia sa, dar si cu cele doua fiice ale lor. Cantaretul formeaza o familie fericita alaturi de sotia sa, Raluca, si de cele doua fetite ale lor, Maria si Rosa. Artistul a dezvaluit, pentru perfecte.ro,…

- O autoutilitara a spulberat o caruta dupa ce a depasit un autoturism la Voinesti. Din nefericire, carutasul in varsta de 50 de ani a murit. Sotia lui a fost ranita. Accidentul s-a produs dimineata la ora 6:40.

- Soția șoferului care a murit sambata in accidentul de la Leghia, pe drumul Cluj-Napoca - Huedin, are nevoie urgenta de sange.Anca Roxana Tautu a fost raniti grav și se afla acum la Terapie Intensiva la UPU Cluj.”URGENT! Am nevoie de ajutorul vostru!!!Va implor! Cumnata mea a fost implicata intr-un grav…

- Final de an tragic pentru o familie din Cut. Un barbat in varsta de 60 de ani, din localitate, a fost gasit de soția sa spanzurat intr-o anexa a locuinței, joi, in jurul orei 11.00. Potrivit IPJ Alba, dupa macabra descoperire femeia a alertat imediat autoritațile. La fața locului s-a deplasat o echipa…

- Chef Sorin Bontea petrece Craciunul in familie, așa cum face in fiecare an. Deși toata lumea se aștepta ca acesta sa petreaca mult timp in bucatarie, in aceasta perioada, lucrurile stau altfel. Soția și fiica lui sunt cele care vor gati pentru intreaga familie. „De Craciun, pastrez traditia in familie,…

- Masina in care se afla Scherbakov s-a ciocnit cu un camion, trei persoane pierzandu-si viata in urma coliziunii. Accidentul a avut loc in jurul orei locale 19.00 (ora 18.00, ora Romaniei), pe un fond de carosabil alunecos. Fotbalistul Andrei Scherbakov, soferul autoturismului KIA, rula cu viteza…

- Leo Iorga a implinit 54 de ani pe 2 decembrie, iar cu aceasta ocazie, soția artistului a facut dezvaluiri emoționante despre relația lor. Deși au trecut prin momente grele, in 2016, interpretul avand o relație de iubire cu impresara lui, Florența, cei doi ai reușit sa iși salveze casnicia. Soția lui…