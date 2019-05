Cine e inlocuitorul lui Dragnea la sefia Camerei Deputatilor: Marcel Ciolacu si scandalul Hayssam Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for. Initial, el a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, cu care obisnuia sa mearga la pescuit, dar l-a tradat pe acesta si s-a aliat cu Mihai Tudose.



In 2018, Tudose si Ciolacu au cazut in dizgratia lui Liviu Dragnea.



Acum, dupa incarcerarea ex-liderului PSD, Marcel Ciolacu a fost recuperat de tandemul Viorica Dancila - Paul Stanescu si propus la sefia Camerei Deputatilor, fiind ales cu sprijinul decisiv al deputatilor ALDE, partenerii

Sursa articol si foto: business24.ro

