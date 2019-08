Cine e Fidji Simo, femeia care conduce afacerea Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatai, ii sugereaza președintelui Comisiei privind furtul miliardului, Alexandru Slusari, ca in loc sa verifice autenticitatea așa-zisului raport Kroll pe care l-a publicat recent, sa se orienteze spre alta direcție. „Mai bine ma intreba pe mine și i-aș fi spus cate…

- Noul președinte al Parlamentului European, David-Maria Sassoli, a distribuit miercuri, pe pagina sa de Facebook, o știre cu inregistrarile audio ale conversațiilor Alexandrei cu autoritațile. „Auziti vocea Alexandrei, care in zadar cere ajutorul nu doar al Romaniei, ci al intregii Europe”, zice presedintele…

- Mihaela Mihai, una dintre cantarețele din generația de aur a muzicii ușoare romanești, și-a spus parerea despre cazul lui Gheorghe Dinca. Celebra cantareața a comentat despre felul in care decurge ancheta in cazul lui Gheorghe Dinca, dar și despre informațiile contradictorii care apar de la o zi la…

- Primaria Satu Mare, prin vocalizele televizate local ale primarului Gabor Kereskenyi și prin asaltul promoțional pe conturi de Facebook, asigura toți satmarenii ca se muncește aprig și de zor pentru re-asfaltari (numite pompos ”modernizari”) pe diverse strazi și bulevarde din oraș. Problema este ca…

- Simona Halep îsi va prezenta publicului din România trofeul cucerit sâmbata la Wimbledon, în cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, începând cu ora 19:00, scrie News.ro.Accesul publicului va fi gratuit."I-am…

- Banca de stat Eximbank ar urma sa plateasca 310 milioane de euro pe Banca Romaneasca, in condițiile in care aceasta a avut in 2018 pierderi de 110 milioane de euro, scrie Ziarul Financiar. Senatorul PNL Florin Cițu acuza ca banca greceasca este supraevaluata și cere Comisiei Europene sa investigheze…

- Cea de a 14-a ediție a Street Delivery va avea loc anul acesta la inceputul acestei luni. Iar tema este una cu adevarat inspiraționala: „Poezia e in strada”. Ce este Street Delivery Street Delivery București este un eveniment organizat de Fundația Carturești și Ordinul Arhitecților din Romania. Cea…

- Fostul premier Ion Sturza i-a dedicat vicepreședintelui PDM, Pavel Filip, o scrisoare deschisa pe Facebook. Sturza i se adreseaza lui Filip cu apreciere, dar îl și îndeamna „sa ramâna oameni”, scrie Agora. „Draga Pavel, Ne cunoaștem de foarte mulți…