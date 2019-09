Stiri pe aceeasi tema

- In vara acestui an, Adrian Alexandrov a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro ca incep pregatirile pentru botez, iar mai apoi, pentru nunta! Iata ca, asa s-a si intamplat. Eva Maria va fi botezata in curand!

- Dupa lunga perioada petrecuta in Costa Rica, Elena Udrea s-a intors in Capitala si isi traieste viata asa cum si-a dorit intotdeauna: acasa, alaturi de familie. Insa, problemele nu au ocolit-o pe fosta blonda de la Cotroceni, care a fost surprinsa de Paparazzii Spynews.ro la o farmacie!

- Elena Udrea s-a intors in Romania, dupa o lunga perioada destul de grea pe care a petercut-o in Costa Rica. Fosta „blonda de la Cotroceni” este intr-o forma de zile mari și incearca sa se bucure, acum, de tot ceea ce-i ofera viața.

- De cand Elena Udrea s-a intors in Romania, din Costa Rica, iubitul blondinei este in culmea fericirii! Pentru internauții care il urmaresc pe Instagram, Adrian Alexandrov a postat o imagine extrem de emoționata cu el și fiica lui și a Elenei Udrea, Eva Maria.

- Dezvaluire bomba pe scena politica autohtona. S-a aflat motivul real al revenirii Elenei Udrea în România. Fostul ministru al Turismului are un plan secret pe care vrea sa-l puna în aplicare. Aceasta și-ar pregati candidatura la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.…

- Adrian Alexandrov a facut noi declaratii despre venirea iubitei sale in Romania. Fosta blonda de la Cotroceni, asa cum a fost numita, a ajuns in tara luni dimineata si s-a indreptat imediat spre casa detinuta de tatal copilului ei.

- Dupa deciziile CCR privind completele de judecata de la Curtea Suprema, Elena Udrea a hotarat ca este momentul sa se intoarca in tara. Zis si facut! Cu tote acestea, situatia fostei blonde de la Cotroceni nu este deloc simpla.

- Fosta „Blonda de la Cotroceni”, Elena Udrea, s-ar afla in acest moment in Romania, ea hotarand, in cele din urma, sa plece din Costa Rica și sa revina in țara.Ajunsa pe meleagurile natale, Udrea da o importanta lovitura financiara. Citește AICI ce LOVITURA financiara da Elena Udrea - Afacerea care ii…