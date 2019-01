Stiri pe aceeasi tema

- Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului special", a declarat unul dintre avocatii sai, Jay Sekulow, citat de mai multe media americane. "Presedintele a raspuns in scris", a precizat el. "Este timpul ca aceasta ancheta sa se incheie", a afirmat…

- Donald si Melania Trump au inceput deja pregatirile pentru sarbatori. Presedintele american si sotia sa au primit bradul care va fi instalat cu ocazia Craciunului la Casa Alba si isi fac bagajele pentru Mar-a-Lago (Florida), unde vor petrece Ziua Recunostintei.

- Casa Alba e in toiul pregatirilor de Craciun. Presedintele american Donald Trump si prima doamna, Melania, au intampinat bradul care va fi amplasat in Camera Albastra a resedintei prezidentiale.Molidul a fost adus din Carolina de Nord si are o inaltime de peste 59 de metri.

- Intr-un comunicat remis joi AGERPRES, ambasada citata releva ca inaugurarea noului oficiu consular s-a desfasurat in prezenta secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe, Cosmin Dinescu, si a directorului general, sef al Departamentului Consular, Bogdan Stanescu. Din partea Ambasadei…

- Americanii s-au grabit la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea in acest scrutin extrem de important pentru președintele Donald Trump. In cadrul alegerilor urmeaza sa se decida daca republicanii lui Trump iși vor menține puterea asupra Congresului. Este prima ocazie pentru electoratul american…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de luni, Consulatul General al Romaniei la Miami din Statele Unite ale Americii a fost deschis cetatenilor romani, solicitanti de servicii consulare. Astfel, in prezent, Romania are operationalizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii…

- Uraganul Michael a lovit zona de coasta din nord-vestul Floridei miercurea trecuta, cu vanturi sustinute de pana la 250 km pe ora si case distruse. Una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit vreodata zona continentala a Statelor Unite a ucis 20 de persoane in Florida, cinci in Virginia, trei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca incepand de luni, 15 octombrie 2018, Consulatul General al Romaniei la Miami din Statele Unite ale Americii a fost deschis cetatenilor romani, solicitanti de servicii consulare. Astfel, in prezent, Romania are operationalizate pe teritoriul Statelor Unite…