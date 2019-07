Stiri pe aceeasi tema

- Ministru la varsta de 25 de ani, prim-ministru la 38 de ani, acest liberal francofon in varsta de 43 de ani se poate lauda ca a avansat rapid dupa o sosire precoce in politica in umbra tatalui sau, fostul comisar european Louis Michel. In Belgia, unde situatia politica este blocata de la alegerile…

- Charles Michel, ales marti pentru a-i succeda lui Donald Tusk la conducerea Consiliului European, clubul liderilor din UE, este premier al Belgiei din octombrie 2014 la conducerea unui guvern demisionar de sase luni, relateaza AFP. Ministru la varsta de 25 de ani, prim-ministru la 38 de…

- "Consiliul European s-a inteles asupra viitoarei conduceri a institutiilor europene", a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European Donald Tusk. El a postat fotografii cu noile fete - inclusiv cu succesorul sau, belgianul Charles Michel, si cu spaniolul Josep Borrell, noul sef al diplomatiei…

- S-a batut palma la varful UE pentru noii șefi ai marilor instituții.Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat marti seara Donald Tusk.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat duminica ca trei dintre ocupantii functiilor de varf ale Uniunii Europene ar urma sa fie decisi la summitul UE de duminica seara, in timp ce decizia privind viitorul sef al Bancii Centrale Europene (BCE) va fi probabil luata la o data ulterioara, relateaza…

- În prezent, aceasta pozitie este ocupata de polonezul Donald Tusk, dar din toamna atât Comisia Europeana, cât si Consiliul European vor avea noi sefi, pe baza rezultatelor de la alegerile europarlamentare din 26 mai, conform digi24.ro. Alaturi de Klaus Iohannis, Financial…

- Presedintele Klaus Iohannis e printre favoritii cursei pentru funcția de președinte al Consiliului European, cel putin asa sustine publicatia Financial Times. In prezent, aceasta pozitie este ocupata de polonezul Donald Tusk, dar din toamna si Comisia Europeana, si Consiliul European vor avea noi sefi,…

- (corespondenta din Strasbourg) Cei 28 de șefi de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene s-au reunit miercuri seara, la Bruxelles, in cadrul unui summit extraordinar organizat cu doar doua zile inaintea expirarii termenului suplimentar (12 aprilie) acordat Londrei pentru a gasi soluția…