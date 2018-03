Stiri pe aceeasi tema

- 'Liviu Dragnea este cel care defaimeaza Romania', a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Ea ii raspunde astfel presedintelui PSD, care a anuntat recent ca vrea o lege care sa-i sanctioneze pe cei care defaimeaza tara, cu trimitere directa la fostul ministru al Justitiei.Citeste…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca a convenit „cu mai multi colegi” sa lucreze la o lege care „sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara”, el dandu-l exemplu in acest sens pe europarlamentarul Monica Macovei. El a precizat ca „libera exprimare nu inseamna…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior, informeaza AGERPRES . El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va…

- Dragnea reinvie legea defaimarii. Presedintele Partidului Social Democrat sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca actul normativ “nu va opri libera…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a lansat noi acuzații, luni, la adresa „statului paralel”, scrie hotnews.ro - „o caracatița care a sugrumat Romania, a frant destine, s-a implicat in alegeri democratice, a deschis dosare, a inchis dosare”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca a convenit „cu mai multi colegi” sa lucreze la o lege care „sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara”, el dand-o exemplu in acest sens pe europarlamentarul Monica Macovei. El a precizat ca „libera exprimare nu inseamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Europarlamentarul Cristian Preda a fost…

- Au trecut foarte multi ani de cand Guvernul Romaniei, presat de adoptarea in regim de urgenta a mai multor acte normative de care Romania avea nevoie pentru alinierea la acquis-ul comunitar si pentru a incheia negocierile de aderare la Uniunea Europena, a uzitat in exces de emiterea ordonantelor…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca a convenit „cu mai multi colegi” sa lucreze la o lege care „sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara”, el dand-o exemplu in acest sens pe europarlamentarul Monica Macovei. El a precizat ca „libera exprimare nu inseamna…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca este nevoie de un proiect de lege care sa ii pedepseasca intr-un fel pe cei care defaimeaza Romania. Liviu Dragnea a dat exemplul Monicai Macovei și a explicat ca deși fiecare are dreptul la libera exprimare, atunci cand țara pierde ceva ca urmare a defaimarii…

- Liderul argesean al PNL, Adrian Miutescu, a anuntat printr-un comunicat de presa cine va fi candidatul la alegerile prezidentiale de anul viitor care va avea sustinerea partidului sau.Nu este nici o surpriza faptul ca, actualul presedinte al Romaniei Klaus Iohannis va avea sustinere din partea…

- "Sa incepem sa spune niste adevaruri. Romania este un stat suveran (...) in schimb atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu bunastiinta tara prin declaratii antiromanest, prin actiuni servile indreptate impotriva intereselor noastre globale si…

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- "Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea…

- „Sunt onorat ca ma bucur de susținerea președintelui PSD Arad, al deputatului Dorel Caprar și a intregii organizații, fapt care ma obliga implicit și in fața aradenilor, pe care de altfel ii reprezint in Parlamentul Romaniei. In calitate de membru al Executivului privesc mai nuanțat aceasta candidatura…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Senatorul PNL Carmen HARAU a criticat in termeni foarte duri modul in care alianța PSD-ALDE și-a anexat aproape toate instituțiile publice, definite prin lege ca instituții autonome și independente, intre acestea aflandu-se și Avocatul Poporului, instituție fundamentala in orice democrație: …

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat joi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca nu a existat vreo actiune a sa, a partidului sau a guvernului PSD impotriva sistemului judiciar, sau care sa stirbeasca independenta…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, in cursul careia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, procurorul-sef…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi afirma ca PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei pentru imixtiuni politice in justitie sunt tot mai grave si le cere social-democratilor sa nu riste destinul tarii "pentru dosarele lui Liviu Dragnea".

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat ca PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei pentru imixtiuni politice in justitie sunt tot mai grave, sustinand ca social-democratii nu pot sacrifica destinul european al tarii pentru ”cateva dosare ale lui Liviu Dragnea”.

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- USR a afirmat vineri ca ministrii din Guvernul Dancila “sunt o bataie de joc fara precedent in istoria tarii”, iar revenirea in functie a Rovanei Plumb si mentinerea vicepremierului Paul Stanescu in noul Cabinet arata ca PSD ignora criteriile de integritate. Presedintele formatiunii spune ca singurul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis pe o retea de socializare un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, spunand ca “in urma cu 159 de ani romanii au asezat piatra de temelie a marelui vis national”, iar “politicienii de atunci au dat dovada de multa intelepciune si au trecut peste toate neintelegerile”,…

- Liderii PSD și-au luat un ragaz de cinci zile pentru a construi noul Guvern al Vioricai Dancila. Negocierile sunt complicate, pentru ca sunt maziliți oamenii lui Mihai Tudose, iar in PSD este o batalie acerba pentru funcțiile ramase in joc. La biroul lui Liviu Dragnea a fost pelerinaj in aceste zile,…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, fostul deputat Ionel Arsene, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA. Arsene este acuzat de trafic de influența. Ionel Arsene este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, iar in urma cu cateva zile s-a aflat printre liderii PSD care au cerut raspicat…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- PNL Harghita si-a exprimat, vineri, printr-un comunicat de presa, "indignarea" si "stupoarea" fata de proiectul de autonomie pe criterii etnice elaborat de partidele maghiare. "PNL Filiala Harghita a luat la cunostinta cu stupoare despre proiectul de autonomie pe criterii etnice elaborat de UDMR, PCM…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, si premierul Mihai Tudose au pus accent in mesajele de Anul Nou pe "unitate si solidaritate", in timp ce Liviu Dragnea a vorbit despre zgomotul politic si realizarile programului de guvernare. Iata ce mesaje au transmis romanilor cei mai importanti…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…