Cine decide comportamentul etic al masinilor fara sofer?

Ce decizii de ordin moral au de luat masinile fara sofer in cazul unui accident inevitabil? Si cine decide aceste raspunsuri programate in prealabil? Aceste intrebari au fost puse publicului, cu rezultate surprinzatoare.



Pana acum, au tot fost discutate aspectele tehnice privind automobilele fara sofer. In prezent, dezbaterea a trecut la partea morala in cazul masinilor autonome.



Cercetatorii de la renumitul Massachusetts Institute of Technology (MIT) au dat publicitatii saptamana aceasta un studiu nou privind preferintele oamenilor in ceea ce priveste deciziile pe care vehiculele…