- Cantareata americana Camila Cabello, interpreta hitului ''Havana'', se afla in duminica in pozitie de favorita la MTV Europe Music Awards (EMA) desfasurata duminica in Bilbao, Spania, artista avand sase nominalizari la aceasta competitie, relateaza AFP. Interpreta originara din Cuba,…

- Seara trecuta au fost premiile MTV, iar Camila Cabello a fost marea caștigoatoare a serii. Ea a fost desemnata artistul anului, iar videoclipul a fost desemnat cel mai bun al anului. 1. Video of the Year: Camila Cabello – “Havana” [ft. Young Thug] 2. Artist of the Year: Camila Cabello 3. Song of the…