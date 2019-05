Cine castiga Romanii au talent 2019? VIDEO Cine castiga Romanii au talent 2019? Vineri seara va avea loc marea finala a editiei din acest an a concursului Romanii au talent. In cursa pentru marele premiu s-au calificat concurenti alesi de public, de juriu, prin wild card, precum si cei care se lupta pentru premiul de originalitate. Vineri seara publicul va decide prin vot cine merita sa castige editia din acest an. Corul de copii al Operei Nationale Aris Negoita Balerina Elena Gibson Cantaretul Anton Joseph (24 de ani) Isabela Stanescu Stevie Starr – „omul care inghite tot“. Croitoreasa-cantareata Ana Maria Pantaze Dansatoarea Ema Stoian… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

