- O inregistrare video ce prezinta depunerea unui juramant de credinta fata de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a fost gasita pe un stick USB ce ii apartinea lui Cherif Chekatt, autorul atentatului din 11 decembrie asupra Targului de Craciun din Strasbourg, a anuntat sambata o sursa judiciara, confirmand…

- Daca tot vine iarna și sezonul rece bate la ușa, autoritațile si firmele de specialitate au anunțat intr-un comunicat oficial ca vor da drumul la caldura la cerere pentru spitale si scoli / gradinițe. Bucureștiul a fost primul inscris pe lista orașelor care au solicitat aceste servicii, fiind cel mai…

- Anxietatea este caracterizata de sentimentul de insecuritate sau neliniste resimtit in legatura cu un pericol potential sau doar imaginat. Este o afectiune frecvent intalnita, la un procent de aproximativ 45% din populatie. Formele de manifestare includ: anxietatea generalizata, fobia sociala,…

- "In post conteaza foarte mult sa va iertați unul pe altul. Postul n-are nici o valoare cand ai necaz pe cineva si... '' Parintele Sofian duhovnicul le da tuturor credincioșilor cel mai sincer sfat in perioada postului

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a avut luni seara o noua iesire foarte dura la adresa lui Liviu Dragnea. Ponta a desfiintat declaratiile lui Dragnea legate de valiza din Teleorman. „In timp ce l-am vazut azi pe Dragnea mi-am vazut mie prostiile si gafele. Se vede in primul rand ca esti foarte frustrat…

- Chipul lui Mihai Viteazul a fost recreat in mod realist, la varsta de 43 de ani. Un sculptor a realizat in premiera naționala portretul tridimensional al acestuia, pe baze științifice, utilizand masuratorile realizate de un antropolog in anul 1920 și folosindu-se de proceduri de reconstrucție faciala…

- Conform declarațiilor facute de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, se lucreaza la o Hotarare de Guvern ce va stabili creșterea salariului minim brut la 2.050 de lei, incepand de la 1 ianuarie 2019.

- Intr-un articol postat astazi, Sputnik spune ca retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica in Costa Rica va da, de fapt, „lovitura finala Binomului". Pentru ca ele vor veni cu dezvaluiri decisive. Articolul descrie in termeni pozitivi situatia Elenei Udrea, apeland si la argumente emotionale. „Deloc de…