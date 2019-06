Cine are pâinea și cuțitul în PSD până la Congres Conducerea centrala a PSD stabilește, luni, condițiile și criteriile de organizare a Congresului din 29 iunie pentru modificarea statutului partidului, alegerea noii conduceri și o discuție referitoare la candidatul la prezidențiale. Surse din partid au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca in CEX-ul de vineri s-au stabilit persoanele care vor avea 'painea si cutitul' pana la Congres: Marian Oprișan, liderul PSD Vrancea, va coordona un grup de lucru pentru redactarea programului politic al Congresului. Mihai Fifor, președintele Consiliului Național PSD, a fost numit liderul grupului care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

