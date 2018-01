Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv in care vor discuta propunerea de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Taberele in PSD deja s-au conturat și pe lista scurta intra direct doi dintre oamenii al caror nume a fost vehiculat in ultima perioada. Citește și: SURSE - Liviu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat."Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. ‘Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea loc o discutie deschisa, transparenta, si lunga – daca e nevoie, pentru a se discuta propuneri pentru functia…

- "Se pare ca eu am mana proasta", a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea, luni seara, dupa ce doua propuneri pe care le-a facut nu au rezistat la Palatul Victoria. Liviu Dragnea a spus ca au fost mai multe reproșuri care i s-au adus lui Mihai Tudose in ședința.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Sustinator declarat al lui Mihai Tudose, buzoianul Marcel Ciolacu a ales demisia de onoare dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD, in care i-a fost retras sprjinul politic premierului. Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul.

- Propunerea pentru functia de premier va fi discutata marti intr-un alt CExN al PSD, dupa cum a decis luni forul de conducere al partidului, a anuntat luni seara presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. "Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, in cadrul ședinței de maine, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. “Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Agerpres The post Mihai Tudose a demisionat din functia de…

- Mihai Tudose si-a dat demisia din functia de premier dupa ce i s-a retras sprijinul politic de catre CEXN. Tudose a avut prima reactie imediat dupa a luat decizia. "E nevoie de un alt Guvern. Mereu e loc de mai bine. Eu nu rup partidul. CEX m-a numit, CEX a spus ca e loc de mai bine. Imi reprosez…

- Liderii PSD au inceput ședința Comitetului Executiv, iar jocurile sunt incinse inca de la bun inceput. Intreaga discuție se poarta in jurul premierului Mihai Tudose și a modului in care acesta va alege sa joace.Primii care au ieșit la atac sunt cei din tabara lui Liviu Dragnea, care cerut…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a inceput luni, 15 ianuarie, aproape de ora 17.00, deși era programata pentru ora 16.00. Sociologul Marius Pieleanu a oferit ultimele detalii din CEx, in direct la Antena 3.Potrivit lui Pieleanu, tabara Dragnea are susținerea a 39 de membri ai CExN…

- Liderii PSD s-au reunit in cadrul unui Comitet Executiv in care Liviu Dragnea va forța mazilirea premierului Mihai Tudose. In aceasta dimineața, Dragnea s-a vazut cu mai mulți președinți de filiale, la Palatul Parlamentului. Surse din PSD susțin ca Liviu Dragnea le-a cerut președinților de…

- Liderii PSD incep sa se stranga la sediul din Kiseleff, unde de la ora 16.00 este programata ședința Comitetului Executiv Național. In vreme ce liderii apropiați de Tudose au o ultima ședința la Guvern, oamenii din tabara Dragnea fac declarații la intrare in sediul partidului.Ionel Arsene,…

- In mai putin de o jumatate de ora va incepe Comitetul Executiv al PSD in care se va decide soarta premierului Mihai Tudose. De fapt, vorbim aici despre transarea conflictului dintre Tudose si Dragnea, dupa ce premierul a cerut ca Ministerul de Interne sa demisioneze. Presa centrala vorbeste deja…

- Liderii PSD se vor intalni in Comitetul Executiv al partidului. In ședința se intra cu un plan destul de clar: Dragnea va cere demisia lui Tudose, insa acesta se ține tare pe poziție. Surse din PSD ne-au precizat ca este foarte posibil sa se ajunga la o moțiune de cenzura impotriva lui Mihai Tudose…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, nu exclude posibilitatea ca Mihai Tudose sa fie sacrificat, in urma ședinței Comitetului Executiv de luni, al PSD."Exista și posibilitatea sa asistam la o execuție pe modelul Grindeanu. Membrii de partid nu sunt lipsiți de rațiune, sunt rezervați. Intalnirile…

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv care se anunța a fi unul exploziv. Inaintea acestei ședințe, Liviu Dragnea a ajuns la Palatul Parlamentului, acolo unde se vede cu o parte dintre liderii de organizații care ii sunt fideli. Citește și: Șerban Nicolae dezvaluie cheia…

- Liderii PSD convocasera sedinta Comitetului Executiv pentru data de 29 ianaurie, la Iasi, cu scopul de a dezbate planul de restructurare a Guvernului propus de premierului Mihai Tudose. Intre timp, Tudose a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, unul dintre oamenii fideli lui Liviu Dragnea,…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Una dintre intrebarile de la conferinta de presa din data de 29 iunie 2017, atunci cand Mihai Tudose a preluat functia de premier, a fost: "Daca domnul Dragnea poate legal sa fie premier, va dati la o parte?" Iar raspunsul a fost fara ezitare: "Evident, da". Mihai Tudose venea dupa Sorin Grindeanu,…

- Liderii PSD din teritoriu incep sa aleaga in tabara cui sunt in disputa Liviu Dragnea versus Mihai Tudose, disputa care se va transa la sedinta Comitetului Executiv de la sfarsitul lunii ianuarie, dar si in ceea ce priveste cererii demisiei ministrului Carmen Dan.

- Liderii UDMR ii dau o replica dura premierului Mihai Tudose, dupa ce premierul i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc”. Porcsalmi Balint, președinte executiv al UDMR, este cel care ii raspunde prim-ministru, iar Kelemen Hunor distribuie mesajul pe pagina…

- O informație extrem de interesanta a fost lansata in spațiul public de jurnalistul Radu Tudor. El arata ca fostul premier și lider al PSD, Adrian Nastase, ar fi eminența cenușie din spatele scrisorii prezentate de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in cadrul Comitetului Executiv.Citește…

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Instanta de contencios administrativ va da astazi verdictul la contestatia formulata de Alexandru Anghel dupa ce Consiliul de Administratie l-a suspendat din functia de director general. Anghel sustine ca un contract de mandat, prin care a ocupat functia respectiva, nu poate fi suspendat, ci, in urma…

- "Dragnea a condus PSD in toata aceasta perioada, obtinand, impreuna, cel mai bun rezultat din istoria PSD la alegerile parlamentare din 2016. Dar sigur ca, ocupat fiind cu guvernarea si fiind preocupat de procesul legislativ si fiind presedintele Camerei Deputatilor, eu cred ca in cateva randuri…

- Iniante de a intra la sedinta Comitetului Executiv, iderii PSD au fost obligati sa-si lase telefoanele la usa, ca sa nu mai comunice cu jurnalistii. Niculae Badalau, numarul doi in PSD, a venit cu o explicatie hilara.

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu poate analiza activitatea liderului social-democrat la carma formatiunii, dar ca este loc de mai bine.

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința a Comitetului Excutiv care tinde sa devina una maraton, durand deja peste 4 ore. Pentru ca ședința este una foarte importanta, liderii PSD au apelat la masuri de securitate fara precedent. Pe langa deja clasicul bruiaj al telefoanelor, care se intampla…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD, scrie News.ro. Comitetul Executiv National (CExN)…

- Zi hotaratoare pentru social-democrati. Liderii partidului decid viitorul PSD la sedinta Comitetului Executiv, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse din interior, sedinta se...

- Luni e ziua decisiva pentru razboiul din PSD, atunci are loc ședința Comitetului Executiv al partidului și, pe masura ce ne apropiem de aceasta zi, negocierile sunt tot mai dure în interiorul formațiunii politice, iar ruptura dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose pare tot mai evidenta.…

- Președinții organizațiilor județene ale PSD, conducerea centrala a partidului și premierul Mihai Tudose vor discuta luni, la pranz, despre configurația guvernamentala, in prima intalnire din 2018 a social-democraților. Intalnirea vine dupa ce in ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu…

- "Presedintele Klaus Iohannis nu avea de ce sa intervina intr-o chestiune care nu avea o forma finala", a declarat deputatul PNL Cezar Preda la RFI.Cezar Preda spune ca situatia din Parlament este fara predecent. "Eu am o experienta de 14 ani in Parlament. Eu asa ceva n-am vazut niciodata.…

- Va fi o sedinta cu scantei astazi in coalitia PSD-ALDE. Sunt disensiuni intre cele doua formatiuni pe o tema extrem de sensibila. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca Romania este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale…

- Sorin Grindeanu spune ca detesta ridicarea tensiunii publice si face un apel la dialog, intrucat ”ridicarea tensiunii publice, indiferent de ce parte a baricadei esti, nu e sanatoasa pentru Romania”. El considera totodata ca rolul celor care conduc este ”de a aduce pace sociala”.„Imi doresc…

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- ”Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa, nu mai conteaza. Dar stim sigur ca la cateva luni dupa aplicare, cineva o va anula in instanta. Si nici…

- Premierul Mihai Tudose l-a numit, miercuri seara, pe Laurențiu Teodor Mihai in funcția de șef al CNAS. Totodatam acesta a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate.

- "Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marti, cu 270 de voturi ‘pentru’ si 117 ‘impotriva’, numirea lui Sorin Grindeanu in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Nominalizarea lui Grindeanu pentru aceasta functie a fost transmisa…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul audierii sale in comisiile parlamentare pentru postul de presedinte al ANCOM, ca indeplineste criteriile pentru aceasta functie, inclusiv pe cel al neapartenentei la un partid politic, intrucat a fost exclus din PSD. ”Sa stiti ca statutul…

- Sevil Shhaideh a fost numita în functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose, publicata miercuri în Monitorul Oficial. Premierul a anuntat înca de vinerea trecuta, la finalul CExN…