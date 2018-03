Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura, invitat la PRESSALERT LIVE, a explicat de ce instituția pe care o reprezinta nu a luat nicio masura in cazul camerei de supraveghere și a cutiei albe, montate pe cladirea unde-și are sediul PNL, care face parte din zona istorica protejata. „Avem…

- Imensa cladire, mai inalta decat cea in care iși are sediul Primaria Timișoara, imaginata la nivelul Catedralei Mitropolitane, a carei construcție a fost luata in calcul pe spațiul fostului Liceu de Arte Plastice, aflat chiar langa primarie, este de ordinul trecutului. Sorin Predescu, șeful Direcției…

- „Sunt cel mai tare organism de presa din Timisoara”, asta le spunea primarul Nicolae Robu jurnalistilor care acum cateva saptamani ii puneau intrebari incomode legate de deszapezire si problemele financiare de la Colterm. Pe ce se baza primarul in afirmatia sa? Pe numarul de fani ai paginii sale de…

- Deszapezirea in Timisoara se va face din sezonul rece urmator pe baza tehnologiilor IT, care le vor facilita administratiei locale si populatiei municipiului posibilitatea de a urmari daca firmele ce vor fi contractate isi vor indeplini constiincios sarcinile sau nu, a spus, vineri, primarul Nicolae…

- Unul dintre cei mai vocali critici ai actualei administrații din Timișoara este Nicu Falcoi, fostul pilot de vanatoare devenit senator USR. Prezent in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, acesta a vorbit despre nemulțumirile sale fața de modul in care lucreaza Nicolae Robu. „Am ceva cu acțiunile…

- Nicu Falcoi, fost pilot pe MIG-21 și MIG-23, abordeaza „militarește” și viața politica, unde admite ca este inca novice. Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, senatorul de Timiș a vorbit despre „șocul” intrarii in Parlament alaturi de colegii din USR, toți fara experiența in politica, și despre diferența…

- Datorita substantelor amare pe care le contine, cimbrul de cultura functioneaza ca un antiseptic intestinal. In asociatie cu alte plante este recomandat si in digestia dificila. Cimbrul de gradina este util in stimularea apetitului.

- Circulatia din Timisoara a fost data peste cap joi dupa – amiaza dupa ce sistemul de semaforizare a „murit”. Potrivit primarului Nicolae Robu, problemele sunt cauzate de defectiuni in sistemul de alimentare cu energie electrica a semafoarelor.

- Jurnalistii din Timisoara continua protestul fata de primarul Timisoarei, care este si presedinte al PNL Timis, dupa ce edilul a refuzat sa isi retraga cuvintele jignitoare adresate unor jurnalisti. Pe subiectul violentei verbale a lui Nicolae Robu s-a pronuntat la un moment dat si Ludovic Orban.

- Aproximativ 20 de jurnalisti din Timisoara au parasit, marti, conferinta organizata de Nicolae Robu la sediul Primariei, in semn de protest fata de atitudinea edilului, care i-a jignit pe ziaristi de mai multe ori fara sa isi ceara scuze, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…

- Intreaga presa din Timișoara, oraș-simbol al luptei pentru libertate, a lansat astazi un semnal de alarma fara precedent in Romania. La ora 0:00, toate instituțiile media locale au publicat...

- Nicolae Robu nu regreta ca i-a jignit pe jurnaliști. La o conferința de presa care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 2 martie, la ora 12.00, la sediul PNL Timiș, al carui președinte este Nicolae Robu, dar la care primarul a ajuns o ora mai tarziu, jurnaliștii au fost facuți cu ou și cu oțet de catre…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, facuta in drum ce se intorcea de la Viena spre Timisoara, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a lansat un atac dur la adresa unor jurnalisti locali pe care i-a numit, fara a-i nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de asmutire”. Conflictul Robu –…

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- Daca acum doua zile dadea asigurari ca „toate utilajele Retim și SDM au fost non-stop pe teren” și ca „nimic nu se face instantaneu”, pentru ca „peste tot in lume, cand ninge mult, traficul este ingreunat”, primarul Nicolae Robu incepe sa le dea dreptate timișorenilor care spun ca zapada a luat prin…

- Ediția cu numarul 57 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un text amplu despre inscrierea copiilor la clasa pregatitoare,…

- Timișoara trebuie sa aiba o cladire care sa aiba acest nume in anul 2021, cand poarta titlul de Capitala Culturala Europeana. Anul acesta, reprezentanții primariei trebuie sa decida daca se incepe construirea unei cladiri de la zero sau centrul va fi amenajat intr-o cladire existenta deja.…

- Gradina de vara Capitol are șanse minime sa ramana in picioare, dupa ce primarul Nicolae Robu a decis ca acela este terenul cel mai bun pentru construirea viitorului Multiplexity, Centrul de Arta, Tehnologie și Experiment. Totuși, spune edilul, cinefilii ar putea avea parte și de alte proiecții in aer…

- Timișoara nu va avea niciodata, cat timp Nicolae Robu va fi primar, buget participativ. Edilul spune ca democrația nu inseamna ca oamenii sa spuna ce vor, pentru ca așa se facea in comunism. Robu susține ca are o buna colaborare cu consiliile de cartier, deși acum jumatate de an le considera, pe cele…

- Anunțul cum ca Gradina de Vara a Filarmonicii „Banatul” ar putea fi demolata a fost facut recent de catre primarul Nicolae Robu. Spațiul este avut in vedere pentru ridicarea unei cladiri „de la firul ierbii”, care este obligatoriu a fi construita pentru Timișoara 2021. Se numește „Multiplexity…

- Cele mai frumoase costume populare din Banatul de campie sunt vedetele unei expoziții care va fi deschisa la Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș. Tot atunci, va fi lansat un album semnat Gabriel Kelemen.

- Potrivit listelor de investiții cuprinse in proiectele de hotarare privind bugetul local, municipalitatea hușeana are in vedere mai multe lucrari la infrastructura orașului și continuarea modernizarii Casei de Cultura. Și in acest an, municipalitatea hușeana și-a propus sa deruleze mai multe investiții…

- Marius Craina, directorul Spitalului Județean din Timișoara, este pregatit sa intre in lupta pentru Primaria Timișoara, intr-un duel direct cu Nicolae Robu. PSD nu are pe nimeni in pole position pentru poziția de contracandidat al actualului edil. Invitat la emisiunea PREESALERT LIVE, Marius Craina…

- Sunt datorii istorice uriașe, dar trecem iarna cu bine. Cel puțin din punct de vedere al caldurii și al apei calde. Asta spune primarul Nicolae Robu, care admite ca municipalitatea are inca de achitat destule restanțe. Dar o va scoate la capat.

- Intalnirea maraton de luni seara, la care au participat cateva zeci de oameni de cultura din Timișoara i-a dat idei primarului Nicolae Robu. Acestea a anunțat, pe Facebook, ce vrea sa faca pentru a impaca toate parțile și a face mai eficienta munca la proiectul Capitala Europeana a Culturii. Ramane…

- La dezbaterea cu oamenii de cultura din Timișoara care a avut loc luni seara pe tema proiectului Capitala Culturala Europeana 2021, primarul Nicolae Robu a inșirat obiectivele de infrastructura asumate de municipiu și care ar trebui sa fie realizate la finele anului 2020. Chiar daca mai sunt…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Imagini dezolante din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cu pereti scorojiti, mobilie ruginit sau cearsafuri in ferestre, au ajuns virale pe retelele de socializare. Managerul spitalului si primarul Nicolae Robu afirma insa ca unitatea medicala se afla in renovare si ca imaginile…

- Nascuta in satul Ivanda, comuna Giulvaz,este una dintre cele mai populare soliste vocale din Banat, a inceput sa cante de mica: „Am moștenit acest har de la bunica din partea mamei și de la mama”, marturisește Desanca Lalici. Dupa absolvirea ciclului primar -in satul natal, Desanca a continuat școala…

- Vorbim despre sutele de mii de turiști care vor veni la Timișoara in urmatorii ani, dar City Card, care sa le faca viața mai ușoara, nu facem. Un proiect pe aceasta tema e depus de șapte luni, insa n-a ajuns inca pe ordinea de zi a plenului CL. A fost prea mult de lucru, spune primarul Nicolae Robu.

- Povestea festivalului Gianinei Carbunariu de la TT (Citiți și Un Teatru, ”decat” un festival și niște scriituri comisionate ), gazduit de instituția finanțata din bani publici, a fost scrisa de niște personaje care ar putea face parte, oricand, dintr-o piesa contemporana. Tema unei asemenea piese ar…

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- La o intalnire cu tinerii Timișoarei, care a avut loc recent la primarie, edilul-șef le-a explicat acestora ca in Timișoara nu se va intampla ca in București, unde administrația publica locala a pus gand rau Uber. Robu le spunea ca i s-a explicat ca este legal sa funcționeze un sistem alternativ…

- Mai multe persoane sunt audiate, duminica, de politistii din Timisoara, dupa un scandal care a avut loc intre taxmetristi si soferi de la Uber. Altercatia a pornit dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca a fost agresat de cinci soferi de la Uber, fiind nevoie de interventia in forta a politistilor.…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- Casa emblematicului actor Bela Lugosi, din orașul timișean Lugoj, a ajuns obiectul unui dosar penal, in care polițiștii fac cercetari in legatura cu modul in care a fost restaurata cladirea, scrie lugojeanul.ro. Aceștia au fost sesizați, la inceputul acestui an, dupa ce reprezentanții Direcției de Cultura…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Peste 200 de cursanți ai Școlii de Arte din Timișoara (strada E. Ungureanu nr. 1), cu varste cuprinse intre sase și 60 de ani și cu o mare dorința de a-și cultiva talentul și de a-și cuceri publicul, vor urca pe scena in lunile ianuarie și februarie. La toate cele cinci spectacole susținute in sala…

- „Banatul Montan – Episodul 1 – Drumul Romanilor“este primul episod dintr-o serie de trei documentare turistice despre aceasta regiune. Trilogia ar urma sa fie realizata de-a lungul a trei ani, cate un film in fiecare an. Filmul propune descoperirea atractiilor turistice din orasele Banatului…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- Sala mai plina ca la orice dezbatere publica a PMT, la intalnirea primarului Nicolae Robu cu tinerii din Timișoara. In asistența, tineri din PNL, șeful Poliției Locale, consilierii edilului, city managerul, fiica primarului și un magician. Dupa aproape trei ore, Robu a plecat in graba, la alta intalnire,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in urma cu cateva saptamani ca are de gand sa introduca in statiile RATB panouri pe care sa fie afisati timpi de asteptare pana la venirea urmatorului mijloc de transport in comun. Un astfel de sistem exista in Timisoara, numai ca primarul Nicolae Robu vrea…

- „Avem bijuterii placate cu aur, seturi realizate din pietre semipretioase, lucrate de mine cu multa atentie. Preturile pentru bijuterii sunt cuprinse intre 30 si 100 de lei, iar cele pentru seturi pornesc de 70 de lei si pot ajunge la 150 de lei, in cazul garniturilor complete“, aflam de…

- Aleșii locali au votat, luni, la prima ședința de anul acesta, alocarea a 200.000 de lei din bugetul local, de la Capitolul „Cultura, recreere și religie”, pentru sprijinirea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timișoara, in perioada 22-28 ianuarie 2018. Proiectul…

- Niciuna dintre multele statui de mari dimensiuni promise, de la inceputul primului sau mandat, de primarul Nicolae Robu nu a devenit realitate. Edilul vorbește acum despre un nou monument: unul dedicat centenarului Marii Uniri. Totuși, nu e sigur cand și daca acesta va fi facut, fiindca depinde de bani.