Cine ar putea fi succesorul lui Elon Musk la conducerea companiei Tesla

- James Murdoch, directorul general in exercitiu al trustului 21st Century Fox, este favorit sa il inlocuiasca pe Elon Musk in functia de presedinte al companiei Tesla, afirma surse citate de cotidianul Financial Times si de site-ul Axios.com.

- Tesla si Elon Musk au fost de acord sa plateasca 20 de milioane de dolari fiecare catre Comisia de valori mobiliare si burse (SEC) si miliardarul va demisiona din functia de presedinte al consiliului de administratie al Tesla, insa va ramane director general, conform Reuters.

- Elon Musk a acceptat, sambata seara, sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC.

- Comisia de Valori Mobiliare și Schimburi (SEC) din SUA a intentat un proces pe numele lui Elon Musk și companiei sale auto, Tesla, pentru frauda, pentru planurile companiei de delistare, potrivit The...

- Fondatorul gigantului de vanzari online Alibaba, Jack Ma, si-a anuntat retragerea treptata de la conducerea companiei sale. Succesorul sau este o persoana inventiva. Luni, la implinirea a 54 de ani de la nastere, Jack Ma si-a anuntat retragerea de la conducerea Alibaba.

- Directorul financiar al Tesla, Dave Morton, si-a anuntat demisia dupa numai o luna in functie, din cauza nivelului de atentie la care se afla producatorul de automobile electrice, anuntul provocand scaderea actiunilor companiei cu 9%, transmite Reuters.Morton, fost director financiar al producatorului…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a solicitat in acest mod informatii de la toti directorii Tesla, a spus persoana. Nu este clar ce informatii solicita autoritatile. Reprezentantii SEC si cei ai Tesla au refuzat sa comenteze. Publicatia Wall Street Journal (WSJ) a relatat…

- Fondatorul producatorului de mașini electrice Tesla, Elon Musk, a declarat ca Fondul suveran de investitii al Arabiei Saudite si-a exprimat interesul pentru a finanta scoaterea companiei de pe bursa americana, scrie AFP, preluata de Agerpres. Săptămâna trecută, fondatorul Tesla…