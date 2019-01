Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au prins gustul fructului avocado, un produs originar din Mexic. Si cand spunem asta ne bazam pe cifre impresionante. Mai exact, Romania importa de 30 de ori mai mult avocado decat in urma cu zece ani, potrivit datelor Eurostat.

- O persoana din Uniunea Europeana a produs, in medie, o cantitate de 487 kilograme de deseuri municipale in anul 2017, cele mai bune performante la acest capitol fiind inregistrate de Romania, cu 272 kilograme de deseuri municipale/locuitor, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit Agerpres.…

- Romanii ce lucreaza in strainatate și nu-și declara veniturile, vor avea de platit amenzi usturatoare! ANAF a facut o serie de precizari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate, iar chestionrul trebuie depus atat de catre romanii care iși caștiga trauiul…

- Romanii, mai mult decat alti europeni, se grabesc sa-si trateze afectiunile cu antibiotic, pe care, adesea, il procura fara probleme si fara reteta de la farmacie si il administreaza cu efecte nedorite in timp.

- Consumul pe cap de locuitor a variat intre 54- si 132- din media UE, potrivit datelor furnizate joi de catre Eurostat. Actualul consum individual (AIC) este o masura a bunastarii materiale a gospodariilor. In toate statele membre, in 2017, costul mediu pe cap de locuitor, exprimat in standarde de putere…

- Proportia persoanelor adulte in varsta de munca (15-64 ani), care iau parte la programe de educatie formala sau non-formala ori la programe de formare profesionala (training), a crescut in ultimul deceniu in Uniunea Europeana, de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul…

- Romanii sunt campioni in Uniunea Europeana la cheltuielile pentru mancare. Acestia cheltuie aproape o treime din venituri pe alimente, adica 28%, arata datele oficiului de statistica al Uniuni Europene - Eurostat....

- Speranta de viata în România în rândul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizând ca România se afla la coada clasamentului.