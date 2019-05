Cine a vrut autograf de la Iohannis „Sper ca aceasta carte pe care am prezentat-o, ca de lansat am lansat-o mai demult, va fi pe placul multor romani si pentru ca afacerile europene sunt extrem de importante pentru noi - si imi doresc ca oamenii sa fie mai bine informati -, dar si pentru cititul in Romania sper sa isi aduca un pic de contributie', a afirmat seful statului, dupa sesiunea de autografe de aproximativ o jumatate de ora de la Bookfest. Desfasurata la standul Curtea Veche Publishing, sesiunea a prilejuit publicului, majoritar tanar, sa ia un autograf de la presedinte si sa se fotografieze cu acesta. Printre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNA, „cainele de paza al PSD in spatiul audiovizualului”, dupa cum a scris Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, intr-un comunicat remis joi News.ro, „a cedat in fata adevarului spus verde-n fata de presedintele Romaniei si anume acela ca aceasta institutie a statului, la comanda lui Dragnea, boicoteaza…

- Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, solicita Consiliului National al Audiovizualului (CNA) sanctionarea postului TVR Cluj pentru difuzarea pe post a doua "Editii speciale", care, in opinia sa, "au fost, de fapt, emisiuni electorale, dar fara marcajul "promovare…

- Comisia de la Venetia se intalneste, joi, la Parlament, cu reprezentantii comisiei speciale pentru reforma Justitiei, condusa de Florin Iordache. Presedintele comisiei spune ca discutiile vor viza doar legile justitiei, nu modificarile la Codul Penal si de Procedura Penala, insa Opozitia este hotarata…

- Sezonul Romania - Franta a fost deschis oficial, joi seara, la Muzeul National de Arta al Romaniei, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, care a indemnat, in discursul lui, Guvernul sa investeasca „real si concret” in cultura. La deschidere au participat si numerosi oficiali, intre care ambasadoarea…

- Codurile penale vor fi modificate de urgenta in Parlament. Marti are loc prima sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, iar miercuri urmeaza sa aiba loc si un vot, in plenul Senatului. In urma deciziei PSD, astazi vor fi supuse la vot articolele declarate constituționale de catre CCR,…

- Legea privind Codul administrativ, care prevede pensii speciale pentru alesii locali, declarata neconstitutionala de catre CCR în noiembrie 2018, a fost respinsa luni de plenul Senatului, în urma reexaminarii, informeaza Agerpres. Raportul de respingere al Comisiei speciale comune…

- Agentia Nationala de Presa este o institutie care arata ca profesionalismul este la loc de cinste, afirma presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu, la aniversarea a 130 de ani de la infiintarea AGERPRES. "Ce pot sa spun…

- Gigel Stirbu, presedintele comisiei de Cultura, a anuntat ca „l-am invitat pe presedintele-director general al SRR, Georgica Severin, marti, 26 martie, incepand cu ora 12.00, pentru a raspunde public acuzatiilor ce i se aduc, in fata membrilor Comisiei pentru Cultura, arte si mijloace de informare…