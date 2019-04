Stiri pe aceeasi tema

- Crima teribila in zona depoului de locomotive din Timișoara. O femeie care lucra la o firma de curațenie a fost injunghiata și a murit la scurt timp. Strada Dunarea a fost impanzita de polițiști, care au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care s-a petrecut groaznicul…

- Polițiștii locali din Timișoara trag un semnal de alarma cu privire la faptul ca micuții se pot pierde foarte ușor de parinți, mai ales in zonele aglomerate din oraș. Potrivit reprezentanților instituției, doar in ultima luna, trei copii s-au ratacit in zona centrala a orașului. Ultimul caz cu care…

- Poliția a patruns in locuința familiei și au descoperit corpul neinsuflețit al micuței, care urma sa implineasca 2 ani peste cateva saptamani. Oamenii legii au descoperit rani pe cadavrul nevinovatei fapturi

- Trei tineri de 16, 17 si 23 de ani au fost retinuti dupa ce ar fi violat o femeie in varsta de 49 de ani, pe care au abandonat-o pe un camp in zona localitatii Ghergheleu, unde aceasta a fost gasita decedata. "Dupa ce femeia a fost gasita decedata pe un camp dintre localitatile Ghergheleu si…

- A facut ASE-ul - jumatate in comunism, jumatate in capitalism. A vandut ziare de anunturi, apoi a realizat, impreuna cu Catalin Tolontan, primul ziar studentesc de dupa revolutie. Ulterior a infiintat una dintre primele reviste economice din Romania,...

- O familie din Timișoara se afla in culmea disperarii dupa ce fetița in varsta de 11 ani a disparut azi-dimineața. Minora a plecat de la domiciliul ei din Timișoara, de pe strada Luminița Botoc și se indrepta catre școala la care invața, insa nu a mai ajuns. Iasmina Liliana Obicean a plecat de acasa…

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…