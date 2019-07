Stiri pe aceeasi tema

- Verificari in mai multe locații din Caracal, la ora transmiterii știrii! Polițiștii au primit un mesaj in care cineva anunța ca Alexandra ar fi in viața și sechestrata in podul unei case. Antena 3 informeaza ca pontul primit de polițiști este de la o vrajitoare.O localnica a spus ca a primit…

- O femeie din Caracal a primit pe Facebook un mesaj anonim in care i se spunea ca Alexandra Maceșanu este in viața. Fata este cautata in mai multe case din același cartier in care locuia Gheorghe Dinca. Mesajul spune ca fata este in viața, in podul unei locuințe aflata la trei case distanța de casa lui…

- Politistul Flavian Savescu a decis sa vorbeasca despre problemele sistemului si despre cum este sa fii politist, spunand totodata ca a dezamagit-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal.

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, le-a marturisit anchetatorilor ce a facut cand a surprins-o pe Alexandra Macesanu vorbind la telefon cu politistii, care o sunasera in urma apelului ei la 112.

- Lovitura de teatru in cazul care a cutremurat intreaga Romanie! Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani, violata și sechestrata de monstrul din Caracal, ar putea fi in viața.Polițiștii vin cu noi informații, care arunca-n aer cazul in care a fost arestat, pentru 30 de zile, Gheorghe Dinca, dezvaluit,…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…

- Suspectul de crima de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit unor surse citate de Realitatea TV, dupa ce dosarul a fost preluat de procurorii de la DIICOT. Inculpatul va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…