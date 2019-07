Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de un an de proceduri blocate și reluate de la zero, programul “Laptele și cornul” va intra in normal din septembrie. Joi, Consiliul Județean Buzau a semnat și contractul pentru furnizarea laptelui in școli. Caștigatorul licitației este SC Meridian Agroind din Rm. Sarat, care a mai distribuit…

- Politistii buzoieni sunt de cateva zile pe urmele unui grup de infractori care au spart casa de vacanta din Plescoi a medicului Valentin Coleasa. Hotii care cel mai probabil au actionat la pont au plecat cu obiecte scumpe si caseta de valori in care medicul detinea o suma mare de bani. Prejudiciul se…

- Polițiștii buzoieni sunt de cateva zile pe urmele unui grup de infractori care au spart casa de vacanța din Pleșcoi a medicului Valentin Coleașa. Hoții care cel mai probabil au acționat la pont au plecat cu obiecte scumpe și caseta de valori in care medicul deținea o suma mare de bani. Prejudiciul se…

- Casa unui cunoscut medic buzoian a fost pradata de hoți luni noaptea, indivizii reușind sa fure un seif plin cu bani, bijuterii și documente. Ieri, seiful a fost gasit aruncat pe prundul Buzaului, dupa ce a fost golit de valori. Spargerea s-a dat luni noapte la Pleșcoi (Berca), la casa parinteasca a…

- Casa de vacanta a medicului Valentin Coleasa din Plescoi a fost sparta, hotii plecand cu caseta de valori in care se afla o suma importanta de bani, documente si bijuterii. Paguba se ridica la aproximativ 150.000 de lei. Furtul a fost sesizat Politiei marti dimineata iar de atunci oamenii legii incearca…

- Casa de vacanța a medicului Valentin Coleașa din Pleșcoi a fost sparta, hoții plecand cu seiful in care se afla o suma importanta de bani, documente și bijuterii, toate obiecte valoroase. Paguba se ridica la aproximativ 140.000 de lei. Furtul a fost sesizat Poliției marți dimineața iar de atunci oamenii…

- Angajatul Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau care și-a insușit alocațiile mai multor copii și tineri asistați din Centrul rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburari de comportament de la Beceni, aflat in subordinea DGASPC Buzau, este…

- Mai multe persoane au dat buzna intr-o intreprindere agrara din satul Ochiul Alb, raionul Drochia, dupa ce au spart geamurile și au rupt gratiile sediului. Hoții au spart seiful interprinderii și au furat peste 130 000 lei de lei și 750 de cartușe.