Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa descoperirea in padure a cadavrului tinerei in varsta de 29 de ani, medicii au stabilit ca aceasta a fost ucisa. „Din datele si probele ... The post Tanara gasita in padure a fost omorata appeared first on Renasterea banateana .

- Crima cu sange rece in duminica Floriilor! Un fost invațator din Arad, in varsta de 65 de ani, a fost capabil de un gest absolut șocant. Barbatul și-a omrat cu sange-rece vecinul de-o viața, din cauza gainilor.

- O fetita in varsta de numai 12 ani a fost gasita fara viata, in camera ei, dupa ce a fost umilita de colegele de scoala, chiar inainte de ziua ei de ... The post Fetita umilita la scoala, gasita fara viata chiar inainte de ziua ei de nastere appeared first on Renasterea banateana .

- Salvatorii sunt salvatori la orice ora din zi și din noapte. Instinctele de eroi iese la suprafața ori de cate ori este nevoie.Vorbim de aceasta data ... The post Cand nu se lupta cu focul, „dau viața”. Trei pompieri au fost „moașe” pentru un baiețel nascut pe drumul spre spital appeared first on Renasterea…

- O mexicanca și-a omorat baiețelul in varsta de 7 ani, Karol, cu lovituri de ciocan. Poliția mexicana a arestat o femeie pe nume Margarita N. Femeia din localitatea Juventino Rosas, va ramane dupa arest preventiv timp de patru luni pana se va termina procesul. Margarita și-a lovit baiatul cu ciocanul…

- Cearta lui Nicolae Robu cu consilierul judetean PNL Liviu Cocean poate fi privita ca evenimentul principal al saptamanii trecute. Faptele au trezit ... The post Mesajul ucigator al lui Robu: „Viata bate piata” appeared first on Renasterea banateana .

- Un studiu realizat la doua universitati americane de prestigiu, Stanford si New York, arata ca viata fara Facebook aduce mai multa fericire pentru oameni. The post Un studiu arata ca viata fara Facebook aduce mai multa fericire appeared first on Renasterea banateana .