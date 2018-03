Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, un barbat de 28 de ani din Bistrita aflandu-se pe strada Romana din municipiu, i-a cerut unui alt barbat telefonul mobil pentru a suna urgent pe cineva. Imediat ce s-a vazut cu telefonul in mana, acesta a fugit. Salvarea pagubitului a fost faptul ca a intalnit o patrula de Jandarmerie careia…

- Un elev de clasa a XII-a, de la Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu” Falticeni, a fost eliminat de la proba de geografie a simularii examenului de bacalaureat, dupa ce acestuia i-a sunat telefonul mobil in timpul testarii. Lucrarea elevului va fi notata cu nota 1, insa calificativul nu va fi trecut in ...

- Cand se afla in sala de cinematograf, unde filmul care rula urma sa se incheie curand, barbatul a constatat ca nu mai avea telefonul mobil la el. Aparatul cazuse intre scaunele de cinematograf, iar el a incercat sa il recupereze. Din nefericire insa, scaunele care sunt dotate cu dispozitive…

- Deja magazinele nu mai au rabdare pana la lansarea oficiala a dispozitivelor din gama P20 de la Huawei, modelul P20 Lite fiind deja listat pentru pre-comanda, chiar si in Romania. Astfel, avem pentru prima data primele informatii concrete despre telefon, cu primele imagini oficiale si un pret oficial…

- Un barbat care ar fi mințit ca i-ar fi fost furat un telefon mobil in timp ce se deplasa cu microbuzul, a ajuns in vizorul poliției, noteaza Noi.md. Incidentul ar fi avut loc pe 13 ianuarie. Barbatul de 24 de ani, locuitor al orașului Cricova, s-a adresat dupa ajutor politistilor sectorului Rișcani,…

- O chinezoaica a facut cheaguri de sange pe creier, dupa ce a folosit telefonul mobil timp de 20 de ore fara oprire, punandu-si astfel viata in pericol. Stirea o puteti citi pe www.radiosud.ro.

- Un elev de clasa a XII-a, de la Colegiul Tehnic Radauți, a fost surprins incercand sa copieze cu telefonul mobil, la proba de limba romana a simularii examenului de bacalaureat. Lucrarea elevului va fi notata cu nota 1, insa calificativul nu va fi trecut in catalog. Simularea examenului de ...

- Aproximativ 94% din cei aproximativ 11.300 de elevi suceveni din clasele a XI-a si a XII-a, invațamant de zi, au sustinut, astazi, proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat. Un elev de la Colegiul Tehnic din Radauți este acuzat de tentativa de frauda,…

- O chinezoaica a facut cheaguri de sange pe creier, dupa ce a folosit telefonul mobil timp de 20 de ore fara oprire, punandu-si astfel viata in pericol. Muncitoarea de 47 de ani a fost supusa ulterior timp...

- Chiar daca telefonul mobil ne ușureaza viața din multe puncte de vedere, el poate fi nociv pentru sanatate. Conform studiilor, notificarile constante pe care le primim pot duce la eliberarea hormonilor de stres, instruindu-ne creierul sa fie intr-o alerta constanta.

- Folosești smartphone-ul zilnic, insa cu siguranța nu știi ca faci cateva greșeli care descarca mult mai repede bateria.Daca uiți Wi-Fi-ul pornit intr-o zona in care nu exista Wi-Fi, telefonul va cauta continuu o rețea, descarcand rapid bateria.

- Dupa ce a aplicat sfaturile propuse in cartea „Cum sa te desparti de telefonul tau: planul de 30 de zile pentru a-ti recupera viata“, scriitoarea Stacey Halls a reusit sa-si imbunatateasca viata, resimtind schimbari majore si declarand ca se simte un alt om.

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult in pozitia sezand, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Vedeti toti oamenii din spatele meu? Se grabesc catre serviciu si nu sunt atenti la nimic din ce se intampla in jurul lor. Uneori suntem asa de prinsi cu viata de zi cu zi incat uitam sa lam o pauza pentru a ne bucura de frumusetea vietii. Suntem precum niste Zombie. Ridicati-va capul din telefonul…

- Un oras din California le-a interzis, printr-o hotarare locala, locuitorilor sa foloseasca telefonul in timp ce traverseaza strada. Administratia din Montclair a publicat o nota pe site-ul oficial in care li se reamintesc cetatenilor noile...

- Fermieri cu smartphone-ul in mana, urmarind evolutia culturilor de porumb si problemele care le pot afecta. Nu este vorba despre un joc pe telefonul mobil, ci despre o aplicatie lansata pe 6 martie 2018 de catre Dekalb, parte a Monsanto Technology, prin care fermierii sunt sfatuiti in privinta unor…

- Un tA¢nAƒr de 19 ani din BistriAa a rugat un bAƒrbat sAƒ A®i A®mprumute telefonul mobil, doar pentru a efectua un apel urgent. Imediat ce s-a A®ndepAƒrtat puAin, tA¢nAƒrul a luat-o la sAƒnAƒtoasa, E™terpelind E™i telefonul celui care i-a acordat A®ncredere. Ce s-a A®ntA¢mplat cu hoE›ul:

- Aplicatia care ofera RECOMPENSE substantiale tinerilor daca nu folosesc telefonul mobil. Ce pot castiga daca renunta la cel putin 20 minute pe zi. Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca…

- Avem vesti interesante de la banci. Romanii care vor sa ia un credit pot scapa de zecile de minute pierdute la ghiseu. Mai exact, bancile au dezvoltat aplicatii pentru telefonul mobil, cu ajutorul carora puteti lua un imprumut de pana la 90.000 de lei. Intreaga operatiune dureaza doar cateva minute,…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.

- Primul serial online creat de WOAH pentru a fi urmarit pe telefonul mobil s-a lansat pe 14 februarie si in Romania. Episoadele 1 si 2 sunt deja disponibile. Lansarea SEEN a fost si ea o premiera: intr-un eveniment exclusiv online, vloggeri si...

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- Vrei sa-ti cumperi o masina la mana a doua si ti-e teama ca are km dati inapoi? Afla ca teama ta este intemeiata. La cat de simplu e sa faci asta, ne temem ca proprietarii care isi vand masinile fara sa le modifice km pot fi numarati pe degete, scrie ProMotor.ro. Internetul e plin de…

- Participarea la Ferma Vedetelor nu a insemnat pentru vedete doar multa munca și reintoarcerea la origini, ci și deconectarea de viața cotidiana. Astfel ca, timp de trei luni, concurenții au stat fara telefonul mobil, fara televizor și alte gadget-uri. Dupa aceasta „cura”, la sfarșitul filmarilor, Daniel…

- Profesorul, revoltat ca studentul nu era atent la cursul lui, i-a luat telefonul și a dat cu el de pamant, iar intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc la o universitate din India. Cum iti afecteaza sanatatea TELEFONUL MOBIL. Atentie, se poate ajunge la SEVRAJ Reprezentanții…

- Huawei ar putea aduce o premiera pentru piata smartphone-urilor. Este vorba despre un telefon cu trei camere foto principale. Daca informatii vehiculate de surse apropiate companiei chinezesti se confirma, ar putea fi primul producator care sa iasa pe piata cu un smartphone…

- Un alt lucru interesant este faptul ca Huawei pune mare accent pe functiile de inteligenta artificiala pe care camera le va avea, care vor fi probabil mai avansate decat cele disponibile pe Mate 10. Avand in vedere ca procesorul Kirin 970 are nuclee neurale dedicate acestui tip de uz, cu siguranta Huawei…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- Examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se va desfasura, in acest an, in perioada 11-14 iunie. Inscrierea pentru sustinerea probelor este in perioada 4-8 iunie. Primele rezultate vor fi cunoscute in 14 iunie, iar cele finale, pe 19 iunie. Desfasurarea Evaluarii Nationale pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma, intr-un comunicat de presa, ca "personalul auxiliar" din invatamant cu norma partiala va trebui "sa aduca bani de acasa" in urma masurilor PSD-ALDE, acuzand coalitia de guvernare ca cel mai afectat sector de aceste masuri din domeniul salarial este educatia.

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Un tanar de 20 de ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de distrugere. Conform rechizitoriului, la data de 23 iunie 2017, in timp ce se afla in zona Casei de Cultura din municipiul Focșani,…

- Ieri, 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din Baia de Aries, ca persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil ce a fost sesizat politiei la data de 29 decembrie 2017. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, in timp ce…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un minor de 15 ani din Blaj, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, fapta reclamata politei in luna noiembrie 2017. Minorul ar fi abordat, pe strada, un alt minor caruia i-ar fi cerut sa-i imprumute telefonul mobil pentru a…

- Cetatenii din Rovinari care au de adresat o sesizare la primarie nu mai trebuie sa stea la usa primarului sau la sefii directiilor si societatilor de servicii publice. Primaria a lansat aplicatia Rovinari City Report, cu ajutorul careia rovinarenii p...

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat, luna trecuta, solicitarea Vodafone M-Payments SRL, firma care gestiona serviciul M-Pesa de bani si plati cu telefonul mobil, de renuntare la autorizatia pentru emiterea de moneda electronica, potrivit unei decizii publicate joi, 11 ianuarie, in Monitorul Oficial.…

- Opt persoane au fost ranite usor iar un magazin Apple a fost evacuat marti in Zurich (nordul Elvetiei), din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit, au informat surse ale politiei citate de AFP.

- Productia primelor modele de preserie ale noului Sports Activity Vehicle BMW X7 a inceput la uzina BMW Group din Spartanburg (SUA). A inceput astfel numaratoarea inversa pentru ultimele 12 luni care conduc spre prezentarea automobilului de serie la sfarsitul anului 2018. Inainte de aceasta, automobilul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat astazi ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa functioneze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele.

- Cantarețul Ed Sheeran nu mai folosește telefonul mobil de doi ani și spune ca este mult mai fericit in acest fel. Și-a propus de revelion sa renunțe la smartphone și de atunci se ține de cuvant, scrie CNBC. El spune ca in ultimii doi ani viața lui este mai productiva și mai fructuoasa de cand a renunțat…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- Dacia Logan pastreaza pentru cel de-al 13-lea an consecutiv pozitia de cel mai bine vandut automobil din Romania, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) datorita pretului si echiparii sale. Pe locul secund insa, a urcat SUV-ul Duster, devansand modelul…