- Moartea Tamarei Buciuceanu Botez a venit ca un trasnet pentru Monica Pop, buna sa prietena. "Doamna comediei romanesti" a sunat-o de pe patul de spital, dar aceasta, pentru ca era cu un pacient, nu a putut raspunde. Acum regreta nespus ca nu a sunat-o inapoi si si-a amintit de ultimele momente petrecute…

- Vestea mortii indragitei actrite Tamara Buciuceanu a lovit lumea teatrului romanesc ca un fulger. Printre colegii de breasla afectati de pierederea celei supranumite „Doamna comediei romanesti” se numara si o alta personalitate din industria cinematografia, Draga Olteanu Matei.

- Romania este in doliu! O alta personalitate a teatrului romanesc s-a stins din viata. Tamara Buciuceanu a pierdut lupta cu moartea, dupa ce pret de ani buni s-a confruntat cu probleme cardiace severe.

- Vestea mortii Tamarei Buciuceanu a venit ca un trasnet! Toata Romania s-a rugat pentru ea, de cand a ajuns pe patul de spital, la Elias. Insa, eforturile medicilor si rugaciunile colegilor de breasla si a oamenilor care au iubit-o au fost in zadar. Tamara Buciuceanu a pierdut lupta cu viata.

- Actrita Dana Dogaru deplange moartea marii artiste Tamara Buciuceanu, despre care afirma ca "va ramane in istoria teatrului romanesc, pentru ca era unica in felul ei". "Neasteptat. Desi stiam ca e bolnava, nu ne asteptam la asa ceva. Am vazut-o in aproape tot ce a jucat, N-am jucat impreuna,…

- In urma cu mai bine de o saptamana, Tamara Buciuceanu a ajuns la spital. Medicii au decis sa o interneze, iar starea actritei s-a agravat inca din weekend. Astazi, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias a facut noi declaratii si a explicat ce se intampla cu Tamara Buciuceanu in aceste momente.

- Cel putin o persoana a murit si alta era data disparuta in Indonezia, in urma unui puternic cutremur, de magnitudinea 6,5, care a zguduit joi arhipelagul Molucelor, in estul tarii, au anuntat autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cutremurul a provocat pagube moderate, potrivit primelor…

- Actrita Monica Ghiuta a murit la 79 de ani, la doar doua zile dupa ce serbase ziua de naștere. Decesul marii actrițe a fost facut cunoscut opiniei publice abia acum, dupa ce actrița a fost și înmormântata.