- In timpul unor sapaturi efectuate in curtea Centrului Arhiepiscopal de la Buzau, o echipa de muncitori a descoperit, sambata, mai multe oseminte umane. La fața locului au fost chemați reprezentanții Poliției și ai Muzeului Județean. In momentul de fața, osemintele au fost ridicate de catre criminaliști…

- Echipele de cautare din Cipru au identificat doua dintre cele trei valize in care criminalul in serie greco-cipriot Nikos Metaxas, conform propriei marturii, a pus cadavrele a trei dintre victime, intre care o femeie din Buzau si fiica sa.

- Ramașițele avionului de lupta japonez F-35 au fost descoperite, la o zi dupa dispariția acestuia de pe radar în zona Oceanului Pacific, scrie BBC. Fragmente ale avionului au fost recuperate în timpul operațiunilor de cautare. Autoritațile japoneze au declarat ca pilotul nu a fost…

- Cel putin 15 cadavre au fost descoperite in gropi nemarcate in Veracruz, a anuntat marti procurorul acestui stat din estul Mexicului, scrie digi24.ro.Ramasitele a 12 persoane au fost deja exhumate, a spus procurorul Jorge Winckler intr-o conferinta de presa.

- Proaspat intors din Japonia, la inceputul acestei saptamani, Nicolae Robu promitea ca se va intalni cu specialiștii in turism din oraș, in contextul Timișoara 2021. Totul, dupa ce a discutat cu conducerea asociației agențiilor de turism din Japonia. Primaria Timișoara a mai avut in primavara…

- Cel mai mare vulcan din Islanda, Orafajokull, a revenit la viata si risca sa erupa dupa 300 de ani de inactivitate. Specialistii de la Centrul islandez de reactie in situatii de criza sunt in stare de aleta."Aceasta e o imagine din 2005.

- In ultima vreme s-a vorbit foarte intens despre iminența unei noi crize economice mondiale sau, cel puțin, a unei recesiuni. Specialiștii in piața forței de munca recomanda alegerea deschiderii unei mici...