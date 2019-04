Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 3 aprilie, jandarmii buzoieni au sarbatorit Ziua Jandarmeriei Romane printr-o sedinta festiva la sediul institutiei. In cadrul acestei sedinte omagiale prilejuita de aniversarea a 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, seful IJJ Buzau a acordat distinctii si plachete. Anul acesta,…

- Marti, 2 aprilie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Pintea Viteazul” Maramureș, a avut loc intalnirea cu rezervistii unitatii. Intr-o atmosfera destinsa, am stat de vorba cu cei care ne-au calauzit in tainele meseriei si ale caror proiecte le-am preluat pentru a duce mai departe cu demnitate…

- Președinte cu acte-n regula al PSD Ialomița, senatorul Marian Pavel a susținut joi, 21 martie a.c., prima sa conferința de presa. Flancat de deputatul Ștefan Mușoiu și președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, el a cerut public demisia primarului municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu.…

- Jandarmii damboviteni aflati in patrulare in zona institutiilor de invatamant au intervenit, miercuri, la un liceu din municipiul Targoviste, dupa ce au fost sesizati ca un tanar a patruns in curtea institutiei avand asupra sa un briceag, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita,…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, menționeaza ca democrații nu vor susține organizarea alegerilor anticipate și este convins ca Blocul Electoral ACUM iși va schimba opinia și astfel PD, PAS și PPDA se vor așeza la masa de negocieri pentru a discuta o posibila coaliție.

- Prefectul Vasile Moldovan, primarul Catalin Cherecheș, conducerea Centrului Militar Județean Maramureș, generalul Haralambie Cacina, președintele ANVR, filiala Maramureș, alaturi de colegi l-au omagiat și felicitat pe maiorul in retragere Ioan Andreica, veteran de razboi, care astazi a implinit varsta…

- Distincția este inmanata, anual, angajaților care s-au remarcat prin fapte deosebite in timpul misiunilor la care au participat. Doi subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Buzau au primit distincțiile de „Salvatorul de onoare al anului” și „Pompierul de onoare…

- Scriitoarea Ana Blandiana si liderul Partidului Platforma Dreptate si Adevar din Republica Moldova, Andrei Nastase, vor primi titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, a anuntat primarul Mihai Chirica. Edilul a declarat ca in sedinta de joi, 31 ianuarie, consilierii locali vor trebui sa isi…