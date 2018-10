Boldea si colegii se lauda ca referendumul a reusit la Lugoj desi la sufragiu au fost 17,5% dintre lugojenii cu drept de vot

Referendumul a esuat nu numai la nivel national, ci si la Lugoj. Intentia de vot a fost sub asteptari in orasul de pe Timis si asta desi sondajele in mediul… [citeste mai departe]