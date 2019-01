Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de tenis Roger Federer și Serena Williams au fost fața in fața, pentru prima data, pe un teren de tenis. Vezi galeria foto + 6 + 6 Totul a fost posibil in cadrul infruntarii de dublu mixt de la Cupa Hopman, cand echipa Elveției compusa din Roger Federer și Belinda Bencic a trecut de americanii…

- Roger Federer, Alexander Zverev, Serena Williams si Garbine Muguruza se numara printre participantii de top care si-au confirmat prezenta la competitia de tenis pe echipe mixte Hopman Cup 2019, gazduita la Perth (Australia) intre 29 decembrie si 5 ianuarie, relateaza L'Equipe. Editia…