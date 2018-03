Stiri pe aceeasi tema

- Prima apariție in public a lui Dan Chișu, dupa operația pe cord. Intr-o forma de invidiat, actorul și iubita lui, Alina Chivulescu au atras toate privirile la Gala Premiilor Gopo 2018, organizata marți seara, la Teatrul Național din Capitala. Exrem de eleganți, Dan Chișu și Alina Chivulescu au venit…

- Gala Premiilor Gopo 2018. George Mihaita si Vladimir Gaitan, premiați pentru intreaga cariera. Marți seara, 27 martie, in Sala Mare a Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București, are loc cea de-a 12-a ediție a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment anual dedicat celebrarii succeselor…

- Gala Premiilor Gopo (editia a XII-a) are loc marti la Teatrul National Bucuresti, peste 80 de filme - 23 de lungmetraje, 12 documentare si 49 de scurtmetraje - intrand in cursa pentru nominalizari, conform Asociatiei pentru Promovarea Filmului Romanesc. Juriul a luat in considerare 23…

- Beatrice Comanescu, decanul facultații de Arte, Universitatea Hyperion (București) va susține in cadrul Intalnirilor SpectActor conferința „De la cucerirea libertații de exprimare la tabloidizarea televizunilor”, duminica, 25 martie 2018, ora 11.00. Beatrice Comanescu este un reputat profesionist media.…

- Supermarketul ofera o sortimentație variata de produse, locuitorii din New Residence Ghencea putand beneficia de toate avantajele cumparaturilor de calitate, chiar la ei acasa. Noul magazin va include, alaturi de produse de marca proprie, o zona de delicatese, legume și fructe proaspete, precum și…

- Fostul ministru Mihnea Costoiu este audiat, din nou, la DNA in dosarul "Baza Cutezatorii", in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri Dinu Pescariu, in conditii ilegale, spun anchetatorii.

- Un cutremur de 4,6/7 pe scara Richter s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 157 de kilometri. Cutremurul s-a resimțit puternic și in București. „S-a eliberat tensiunea acumulata in scoarța terestra. Acest cutremur este unul benefic", a declarat Mircea Radulian, directorul Institutului…

- Sase actori talentati concureaza pentru trofeul Gopo pentru cel mai bun actor in rol principal, care va fi decernat in cadrul galei de pe 27 martie Nominalizatii celei de-a douasprezecea editii a Galei Gopo la acesta categorie sunt: Alexandru Potocean (“Marita”), Șerban Pavlu (“Meda sau Partea nu prea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut…

- Anca Kiara Firan este singura romanca din Campionatul European de Motociclism Action Bike, iar anul acesta are sansa sa devina prima femeie din Romania care castiga o competitie internationala de motorsport. La 31 de ani, viata Kiarei se imparte intre concursurile de motociclism si piesele de teatru…

- Regizorul Corneliu Porumboiu s-a intors pe platourile de filmare pentru cel mai nou lungmetraj, „Gomera”, in a carui distributie se afla Vlad Ivanov, in rolul principal, Catrinel Menghia, Rodica Lazar si Sabin Tambrea. Filmarile au debutat pe 18 februarie si se vor incheia la finalul lunii aprilie,…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat industriei cinematografice din Romania, ajunsa la cea de-a XII-a ediție, va premia pe 27 martie, la TNB, cele mai bune filme romanesti. Care este preferatul tau dintre cele nominalizate? Rolul din „Un pas in urma serafimilor” l-a adus printre…

- Cele cinci productii nominalizate la categoria Cel mai bun film european a celei de-a XII-a editii a Premiilor Gopo (27 martie, Teatrul National din Bucuresti) pot fi vizionate incepand de luni, 5 martie, la Cinema Elvira Popescu si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul de 3,7 grade s-a produs la ora 1:22, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor furnizate de INFP. Un…

- Lungmetrajul "Un pas in urma serafimilor", de Daniel Sandu, are cele mai multe nominalizari, 15, la premiile Gopo 2018, concurand pentru trofeul pentru cel mai bun film cu "6,9 pe scara Richter", "Breaking News", "Meda sau partea nu prea fericita a lucrurilor" si "Fixeur", informeaza organizatorii.

- Filmul "Un pas in urma serafimilor", regia Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizari - 15 - la Premiile Gopo 2018, informeaza organizatorii. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, 23 de lungmetraje romanesti lansate in cinematografe in 2017 au fost luate in considerare…

- 23 de lungmetraje romanești lansate in cinematografe in 2017 au fost luate in considerare de catre juriu pentru desemnarea nominalizarilor celei de-a XII-a ediții a Premiilor Gopo. Caștigatorii vor fi anunțați in cadrul Galei Premiilor Gopo, care va avea loc pe 27 martie la Teatrul Național din Capitala.…

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua a castigat Cupa Romaniei la sabie, editia 2018, in proba feminina pe echipe desfasurata, vineri, in Sala "Ana Pascu" (Floreasca) din Bucuresti, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Scrima. In aceasta proba au participat cinci echipe: CSA Steaua1,…

- Agenda de weekend: 16-18 februarie Taegul de Turism de la Vivo, cel de nunti de la Sala Polivalenta sau Slana Fest la Expo Transilvania sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Slana Fest, Expo Transilvania, ora 09Târgul de Turism Touristica,…

- George Ivascu 15 februarie 1968, Bucuresti este un actor roman. George Ivascu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica azi U.N.A.T.C. in anul 1993. Potrivit wikipedia.org, in cei peste 25 de ani de cariera a jucat pe scenele celor mai importante teatre din Bucuresti si din tara, fiind…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, numarul 43 mondial, s-a calificat, luni, in turul secund al turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari. Mihaela Buzarnescu a invins-o, scor 7-5, 6-4, in doua ore de joc, pe ucraineanca Lesia…

- Dupa ani de pus pe jar inimile a mii de admiratoare, Cristi Enache le-a pregatit acestora cu adevarat o surpriza de infarct. Socotit drept unul dintre cei mai ravniți burlaci din lumea muzicala, solistul trupei Direcția 5 și-a reinventat imaginea cu o tunsoare curajoasa, care-l face sa ”straluceasca”…

- Compania Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures va sustine joi 15 februarie 2018, de la ora 19:00, la Sala Mare, o noua reprezentatie cu spectacolul "Dinte pentru dinte", dupa Zeul Macelului de Yasmina Reza, regia Cristian Juncu, scenografia Cosmin Ardeleanu. Din distributie fac parte actorii…

- Peste 80 de filme - 23 de lungmetraje, 12 documentare si 49 de scurtmetraje - au intrat oficial în cursa pentru nominalizari la cea de-a XII-a editie a Premiilor Gopo, informeaza un comunicat al Asociatiei pentru Promovarea Filmului Românesc, transmis, luni, AGERPRES. Printre filmele eligibile…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 15.15, epicentrul fiind localizat la o adancime de 141 km. Specialistii au stabilit ca epicentrul a fost localizat la…

- Luni seara a avut loc, la Institutul Francez din București, prezentarea filmului ”Soldații, poveste din Ferentari”. A fost o prefața a lansarii acestei pelicule pe marile ecrane din Romania, care va avea loc vineri. Indirect, acest film a fost inspirat și de cotidianul Libertatea. „Soldații. Poveste…

- George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. Pe internet circula filmari in care Ivascu apare in timpul unor presupuse ritualuri masonice. George…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Eu stiu de doua restaurante Burebista in Bucuresti, Burebista Vanatoresc, cel despre care scriu acum, pe Batistei, langa Teatrul National, si Burebista Traditional, pe Calea Mosilor, care pare inca deschis. poate ca mai au si altele, insa nu stiu eu de ele. 0 0 0 0 0 0

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei pregatește deja primele proiecte cu impact educațional, sub auspiciile Anului omagial al unitatii de credinta si de neam si Anului comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918, așa cum a fost declarat 2018 in Patriarhia…

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Turneul Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau, ajuns la cea de-a 5-a editie, continua si in acest an. Pentru inceput, Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau vine cu doua din cele mai recente premiere ale sale, una dintre acestea, Balamucul vesel va avea 3 premiere consecutive, la Chisinau…

- Muzeul National de Arta al Romaniei organizeaza vineri, de la ora 17.00, un tur ghidat al expozitiei „Atelier de front. Artisti romani in Marele Razboi" in compania curatorului Alina Petrescu. Expozitia aduce in prim plan pagini emotionante din epopeea Primului Razboi Mondial, unul dintre cele mai…

- Incep inscrierile pentru filmele de scurtmetraj și documentar Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XII-a ediție și va avea loc in martie 2018, la București. Anul acesta, peste 20 de filme documentare și…

- Pentru ''Cel mai bun film romanesc'' al anului 2017 sunt eligibile 'Ana, mon amour', castigatorul Ursului de Argint pentru cea mai buna contributie artistica la Berlinale, 'Fixeur', propunerea Romaniei la Premiile Oscar, 'Octav', 'Ghinionistul', '6,9 pe scara Richter', 'Hawaii' sau 'Un pas in urma…

- Peste 20 de filme documentare si de fictiune lansate in cinema in 2017 sunt eligibile pentru a fi nominalizate la Premiile Gopo 2018, informeaza Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc. Pentru ''Cel mai bun film romanesc'' al anului 2017 sunt eligibile "Ana, mon amour",…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, seisumul a avut loc la ora 16:25, epicentrul fiind localizat in judetul Vrancea, la o adancime de 5 km.Cea mai apropiata localitate…

- Un cutremur s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs in data de 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de…