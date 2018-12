Cine a castigat Miss Universe 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Filipineza Catriona Gray, in varsta de 24 de ani, a fost numita Miss Universe la cea de-a 67-a editie a concursului de frumusete, care a avut loc in Bangkok, Thailanda, competitie la care anul acesta au participat reprezentantele a 93 de tari. Tamaryn Green, de 24 de ani, Miss Africa de Sud, s-a clasat…

- Federatia internationala de natatie (FINA) i-a desemnat pe Katinka Hosszu (Ungaria) si Chad Le Clos (Africa de Sud) drept cei mai buni inotatori ai lumii in anul 2018, informeaza agentia EFE. Hosszu, care a castigat cinci medalii - patru de aur si una de bronz - la Campionatele Mondiale in bazin scurt,…

- Coroana de Miss Univers 2018 i-a fost acordata, luni, la concursul de frumusete de la Bangkok, unei tinere in varsta de 24 de ani, Catriona Gray, deținatoarea titlului de Miss Filipine care impresioneaza cu frumusețea ei, dar și cu o poveste tragica.

- Climber Alexandra Marcu and her father, Dan Marcu, managed to conquer right on the National Day of Romania the Margherita Peak (5,109 m) from Uganda, the highest of the Rwenzori Mountains and the third in Africa, according to an announcement made on the Facebook page of the young woman from Deva…

- Echipa Esperance Tunis a castigat Liga Campionilor Africii pentru a treia oara, dupa ce a invins, vineri, formatia Al Ahly, scor 3-0, in returul finalei competitiei, informeaza News.ro.In tur, Esperance a pierdut cu 1-3 in fata egiptenilor de la Al-Ahly, insa vineri seara s-a impus cu 3-0,…

- Echipajul romanesc format din Dan Girtofan si Tudor Marza, pe Skoda Fabia R5, a castigat Raliul automobilistic al Serbiei, desfasurat in weekend. La editia a 51-a a cursei, romanii au fost cronometrati cu timpul de 1 h 31 min 32 sec 9/10, pe 12 probe speciale, potrivit site-ului oficial…

- Un teren de sport cu gazon sintetic va fi amenajat in comuna Odoreu, dupa ce primaria din localitate a castigat un proiect in acest sens, finantat din fonduri europene. Valoarea investitiei este de 40.000 de euro. „Comuna Odoreu a castigat un nou proiect finantat din fonduri europene, masura 19.2 PNDR,…