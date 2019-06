Cine a castigat la MTV Movie Awards 2019 – VIDEO

Cine a castigat la MTV Movie Awards 2019 Ceremonia de decernare a MTV Movie Awards 2019 a avut loc in weekend in California. Gazda show-ului a fost Zachary Levi, vedeta filmului „Shazam!”. Cele mai apreciate productii din ultimul an si cei mai in voga actori au fost votati de public si au primit trofeele in forma de punga de popcorn. Castigatorii au fost incadrati in categorii cu titluri mai putin obisnuite. Lista castigatorilor MTV Movie & TV Awards pe 2019: Cel mai bun film: „Razbunatorii: Sfarsitul jocului/ Avengers: Endgame” Cel mai bun artist de comedie: Dan Levy (David Rose) – „Schitt’s…