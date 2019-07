Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii sportului sunt așteptați la a treia ediție a sarbatorii sportului din Iclod. Aceasta are loc duminica, 28 iulie 2019, incepand cu ora 10, la baza sportiva Iclod Arena. Vor participa toate cele patru echipe din comuna – Unirea Iclod, Vulturul Real Fundatura, Infratirea Livada și Luceafarul…

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in deplasare, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei, care…

- Formatia FC Viitorul, detinatoarea Cupei Romaniei, a castigat, sambata, Supercupa, impunandu-se cu scorul de 1-0 (0-0) in fata campioanei CFR Cluj, pe stadionul Ilie Oana, din Ploiesti. Pentru echipa constanteana este primul astfel de trofeu. FC Viitorul a mai jucat in Supercupa in 2017, dar atunci…

- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie. Unicul gol a fost inscris de Mahmoud Trezeguet (41), in fata a 70.000 de spectatori. Starul Mohamed…

- Chelsea a cucerit trofeul Ligii Europa, dupa ce a invins-o pe Arsenal cu scorul de 4-1 (0-0), ieri seara, intr-o finala care a opus doua echipe londoneze pe Stadionul “Olimpic” din Baku. Chelsea a castigat trofeul din nou, dupa ce ...

- Olympique ​Lyon a câștigat Champions League la fotbal feminin, dupa ce a trecut fara probleme de Barcelona în finala de la Budapesta, scor 4-1, informeaza Mediafax.Meciul a fost decis înca de la pauza, când Lyon a marcat toate golurile. Scorul a fost deschis de Marozsan…

- Galatasaray Istanbul a castigat Cupa Turciei la fotbal, miercuri seara, la Sivas, dupa ce a invins-o in finala pe Akhisar Belediyespor cu scorul de 3-1, potrivit EFE. Akhisar, detinatoarea trofeului, dar care...

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, aflat la al treilea titlu castigat cu gruparea ardeleana, a declarat, duminica seara, dupa victoria din partida cu Universitatea Craiova (scor 1-0) ca se bucura ca face parte din istoria acestui club. "Echipa a inceput foarte bine meciul, stiam ca…