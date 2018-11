Stiri pe aceeasi tema

- 51 de balene-pilot au fost eutanasiate de autoritațile din Noua Zeelanda, dupa ce au eșuat pe o plaja de pe insula Chatham. In urma cu cateva zile, alte 145 de balene-pilot au murit pe Insula Stewart.

