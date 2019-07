Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a fi colonizat de vikingi, teritoriul Islandei era acoperit cu paduri vaste care ofereau protectie impotriva intemperiilor, insa acestea au fost puse la pamant de razboinicii redutabili, motiv pentru care insula depune in prezent eforturi pentru reimpadurire, in numele biodiversitatii…

- Micuța a fost la un pas de stop-cardio respirator, dar medicii de la unitatea de primiri urgențe Barlad au intubat-o la timp. Copila și parinții sai locuiesc in Ivești, iar oamenii banuiesc ca micuța a inghițit un obiect necunoscut ce ii ingreuna respirația. Doua ambulanțe și un elicopter SMURD au…

- La Concha (San Sebastian, Spania) Comparata cu alte plaje superbe din Spania, La Concha nu se evidențiaza in vreun fel anume. Apa este puțin adanca, astfel incat copiii se pot balaci in voie, este ferita de briza, iar valurile sunt blande. Atu-ul ei este orașul din spate: San Sebastian este un oraș…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a inceput o vizita de stat de doua zile in Islanda miercuri, aceasta fiind prima vizita intreprinsa in aceasta tara de un sef de stat german in ultimii 16 ani, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. La debutul sejurului lor in capitala islandeza,…

- Un elicopter SMURD a aterizat pe plaja la Mamaia pentru a prelua un barbat gasit înecat. Medicii au reușit resuscitarea, dar la spital, pacientul a reintrat în stop respirator, scrie Realitateadeconstanta.net.

- De doua ori mai multe balene cenusii au murit in timpul actualei perioade de migratie, exemplarele gasite esuate pe plajele din statul american Washington fiind rapuse de malnutritie, relateaza miercuri DPA, potrivit agerpres.ro.Balenele cenusii se confrunta cu numeroase dificultati in timpul…

- Postul national de radio din Germania a realizat un documentar despre PSD, precizand ca partidul este „un sistem asemanator mafiei”. Documentarul, difuzat pe site-ul deutschlandfunk.de, relateaza ca social-democratii guverneaza Romania de multi ani, tara care in prezent detine Presedintia Consiliului…

- Mircea Badea a vorbit miercuri, in emisiunea „In Gura Presei”, despre documentarul realizat de postul de radio public al Germaniei, care compara PSD cu o structura de tip mafiot. Realizatorul TV a subliniat ca este „interesant” faptul ca exista o asemenea preocupare, in condițiile in care in Germania…