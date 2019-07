Cincizeci de ani de vise și îndoieli legate de pașii omului pe Lună 20 iulie 1969 e o data de referința nu doar pentru astronautica, ci și pentru visatori. Atunci a avut loc prima aselenizare cu oameni pe Luna, eveniment ce a marcat finala unei înverșunate curse în spațiu între americani și sovietici. Au marcat americanii. Eram copil pe atunci, însa tot am vazut integral evenimentul, la un televizor românesc marca &"Cosmos“. Un nume parca predestinat, pentru a reda acel moment. De la tatal meu au ramas și fotografii de pe transmisia de la televizor, într-atât de mare a fost fascinația &"omului ajuns pe Luna“.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

