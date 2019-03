Inculpatii au fost condamnati pentru 'tentativa de rasturnare a guvernului'. Unii dintre inculpati au fost gasiti vinovati si de 'apartenenta la o organizatie terorista armata', intr-un proces in care aproape 70 de persoane au fost judecate pentru presupusa implicare in acest scandal de coruptie, izbucnit in decembrie 2013.



Scandalul, care a zguduit puterea lui Erdogan, pe atunci sef al guvernului, a vizat mai multi ministri si apropiati ai liderului turc, acuzati de primire de mita sau de alte ilegalitati. Mai multi ministri, apropiati ai lui Erdogan, au demisionat atunci, potrivit…